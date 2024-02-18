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البزاز يشارك ببطولة التحدي العالمية للغوص تحت الجليد في روسيا

2/18/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بطل الكويت والنادي البحري الرياضي في الغوص الحر أحمد حسين البزاز استعداداته المكثفة خلال وجوده حاليا في روسيا، للمشاركة في بطولة التحدي العالمية للغوص تحت الثلج والتي ستقام في 24 و25 الجاري في مدينة فلادفو ستوك بروسيا.
وقال البزاز في تصريح له إن مشاركته في هذه البطولة العالمية هي الأولى له، وتعتبر من أصعب البطولات الرياضية في مجال الغوص لكون درجة الحرارة تصل إلى دون 15 تحت الصفر في الوقت الذي يتطلب من الغواص الغطس إلى أبعد مدى يصل إليه من خلال فتحة دائرية تسمح له بالنزول إلى الماء، أو الغوص وسط جليد يصل سمكه إلى أكثر من 40 سنتيمترا، ولمسافة ملاحية محددة وفقا لفتحات مرقمة وضعت على امتداد مسافات متباعدة، وتبقى عملية الاتصال به مرهونة بحبل يسمح له بانتشاله من تحت الجليد.
وأشار البزاز إلى أن اعتزازه بالمشاركة يأتي من منطلق انه أول كويتي وخليجي يشارك في هذه البطولة، وفي رفع علم الكويت، وفي ظل احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، معربا عن شكره وتقديره للدعم الذي حظي به من النادي البحري ولجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي، ومن الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية.

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