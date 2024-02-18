اكتمال المربع الذهبي لدوري بنك وربة

MENAFN - Al-Anbaa) اكتمل المربع الذهبي لدوري بنك وربة لكرة القدم للتعليم العالي الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بتأهل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعد الفوز على كلية علي الصباح العسكرية 4-1، بينما أطاحت الجامعة الأمريكية في الكويت بحامل اللقب فريق جامعة الكويت خارج المنافسات بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف لتتحدد منافسات قبل النهائي المقرر 29 الجاري بمواجهتي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مع الجامعة الأمريكية في الكويت.من جهة أخرى، حافظ منتخب الفروانية على صدارة المجموعة الثانية لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم بعد الفوز على منتخب منطقة العاصمة 2-1 رافعا رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد الخاسر عند 3 نقاط، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، نجح منتخب الجهراء في تعويض خسارته في الجولة الأولى بالفوز على منتخب التعليم الخاص 4-0 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط.

وستشهد الجولة الرابعة المقرر لها الخميس المقبل مواجهتين، تجمع الأولى الفروانية صاحب الصدارة مع التعليم الخاص، بينما ستكون مباراة الجهراء مع العاصمة لتحديد المركزين الثاني والثالث، إذ يمنح نظام البطولة صاحب المركز الأول في المجموعتين الأولوية في خوض منافسات قبل النهائي، بينما يتقابل أصحاب المركزين الثاني والثالث في الدور ربع النهائي.