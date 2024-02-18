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((يد)) برقان يضم العبدي من الوكرة القطري

2/18/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
عزز فريق كرة اليد بنادي برقان صفوفه بالتعاقد مع حارس مرمى الوكرة القطري محمد العبدي، وذلك للمشاركة مع الفريق في بطولة الأندية الخليجية التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 25 الجاري حتى 5 مارس المقبل.
من جانب آخر، فضل الكويت إعداد الفريق محليا استعدادا للبطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس، وذلك من خلال بطولة الدوري العام من دون إقامة معسكر داخلي في فترة قصيرة. وسيغادر العميد إلى الدوحة مباشرة بعد غد للمشاركة في البطولة.

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