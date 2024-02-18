((يد)) برقان يضم العبدي من الوكرة القطري

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
عزز فريق كرة اليد بنادي برقان صفوفه بالتعاقد مع حارس مرمى الوكرة القطري محمد العبدي، وذلك للمشاركة مع الفريق في بطولة الأندية الخليجية التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 25 الجاري حتى 5 مارس المقبل.
من جانب آخر، فضل الكويت إعداد الفريق محليا استعدادا للبطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس، وذلك من خلال بطولة الدوري العام من دون إقامة معسكر داخلي في فترة قصيرة. وسيغادر العميد إلى الدوحة مباشرة بعد غد للمشاركة في البطولة.
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