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((طائرة)) القادسية يلتقي الشباب.. والكويت يواجه اليرموك

2/18/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم مباراتين ضمن المواجهات المؤجلة من بطولة الدوري العام للكرة الطائرة، حيث يلتقي القادسية برصيد 34 نقطة مع الشباب بـ 24 نقطة في الـ 5:15، بينما يواجه الكويت برصيد 34 نقطة اليرموك الذي يمتلك 17 نقطة في الـ 7:15.
ويدخل القادسية المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في مباراته الأخيرة على الغريم التقليدي العربي بنتيجة 3-1، ويمني الأصفر النفس باعتلاء صدارة الترتيب العام. في المقابل يبحث الشباب عن التقدم في الترتيب والوصول إلى بر الأمان.
وفي المواجهة الأخرى التي تجمع الكويت مع اليرموك، فالأبيض يبحث عن الصدارة أيضا، واليرموك يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على مركزه وتعطيه أفضلية في الترتيب العام للوصول إلى المناطق الآمنة لتفادي الهبوط.

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