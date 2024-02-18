((طائرة)) القادسية يلتقي الشباب.. والكويت يواجه اليرموك

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم مباراتين ضمن المواجهات المؤجلة من بطولة الدوري العام للكرة الطائرة، حيث يلتقي القادسية برصيد 34 نقطة مع الشباب بـ 24 نقطة في الـ 5:15، بينما يواجه الكويت برصيد 34 نقطة اليرموك الذي يمتلك 17 نقطة في الـ 7:15.
ويدخل القادسية المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في مباراته الأخيرة على الغريم التقليدي العربي بنتيجة 3-1، ويمني الأصفر النفس باعتلاء صدارة الترتيب العام. في المقابل يبحث الشباب عن التقدم في الترتيب والوصول إلى بر الأمان.
وفي المواجهة الأخرى التي تجمع الكويت مع اليرموك، فالأبيض يبحث عن الصدارة أيضا، واليرموك يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على مركزه وتعطيه أفضلية في الترتيب العام للوصول إلى المناطق الآمنة لتفادي الهبوط.
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