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أفراح أبوجما العجمي

2/18/2024 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل مبارك حسين أبو جما العجمي وإخوانــه وحسـين مبارك أبو جما العجمي وإخوانه بزفاف ابنهم المهندس مبارك حسين، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقــاء الذيــن قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.


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