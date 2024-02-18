أفراح أبوجما العجمي

أفراح أبوجما العجمي
التاريخ
2/18/2024 11:24:20 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل مبارك حسين أبو جما العجمي وإخوانــه وحسـين مبارك أبو جما العجمي وإخوانه بزفاف ابنهم المهندس مبارك حسين، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقــاء الذيــن قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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