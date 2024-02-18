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بالفيديو.. ((منت رايق)).. عمل ((لايت)) كوميدي أساسه حب نجومه لبعضهم البعض

2/18/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
من تأليف الكاتبة منى النوفلي وإخراج الإماراتية نهلة الفهد وإنتاج شركة «دراما أكشن» وإشراف المنتج يوسف الغيث، يأتي مسلسل «منت رايق» الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، وهو عمل «لايت» اجتماعي كوميدي لا يخلو من الغموض والدراما، ويتطرق إلى بعض الأمور والقضايا الاجتماعية.
«الأنباء» تواجدت في أحد مواقع تصوير المسلسل والتقت مخرجته وبعض نجومه الذين حدثونا عن مشاركتهم فيه.. التفاصيل في السطور التالية:
البداية كانت مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، التي قالت: سعيدة ومتحمسة جدا لهذه التجربة رغم غيابي عن الدراما لمدة 5 سنوات، وقد حرصت على تقديم كل ما هو جديد على مستوى الإخراج في المسلسل، واضعة بعين الاعتبار أي ملاحظة عن أي عمل درامي أخرجته من قبل، مؤكدة أنها ابتعدت كليا في «منت رايق» عن المجاملات وحرصت على إيجاد توليفة من الفنانين يقدمون أداء وإحساسا «صح»، مشيرة إلى أنها راضية كل الرضا عما أنجزته فيه.
وعن رأيها في الفنانين المشاركين، ردت: كانوا جدا رائعين وسلسين في التعامل، وأجمل ما في الموضوع هو حبهم للنص بشكل كبير ودراستهم للشخصيات التي يجسدونها بصورة صحيحة، وإن شاء الله الناس تلاحظ على الشاشة علاقة الحب التي كانت في الكواليس لأن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب فورا.
بدوره، قال بطل العمل النجم عبدالعزيز النصار: «منت رايق» مسلسل اجتماعي «لايت» كوميدي يعرض في رمضان المقبل، وأجسد فيه شخصية «شمردل» وهو إنسان كانت لديه طاقة سلبية ومن ثم يتحول إلى شخص إيجابي متفائل محب للحياة، يوضع في مواقف «وايد» كوميدية، وإن شاء الله يعجب المشاهدين.
وحول رأيه في التعاون مع المخرجة نهلة الفهد للمرة الثانية، أوضح: «يا حلوها» أنا لن أتحدث عنها على المستوى الفني لأنها اسم كبير في عالم الإخراج، لكن على المستوى الإنساني هي تحتوينا جميعا من خلال الأجواء الصحية التي تهيئها لنا والتي تجعلنا نبدع كأسرة واحدة داخل اللوكيشن، وهذه الأمور ستكون السبب في نجاح العمل، بإذن الله.
من جانبها، قالت النجمة هبة الدري: العمل بمثابة وجبة خفيفة للجمهور لأن الناس تحب نوعية الأعمال التي تتضمن قصة ودراما ونوعا من الكوميديا اللطيفة، وأقولها لك صراحة إن شخصيتي في المسلسل لن تعجب المشاهدين لأنها لا تحَب بأي شكل من الأشكال، فأنا أقدم دور أستاذة «ليلى» التي تملك جريدة يومية، وهي إنسانة متسلطة، متعجرفة، خبيثة جدا بشكل غير طبيعي، ومتورطة في الكثير من الأمور الخطيرة، كاشفة عن أنها تجسد في العمل أكثر من شخصية بأكثر من «لوك» ما خلق بداخلها حالة من الصراع النفسي جعلها تتساءل كيف ستقدم تلك الشخصيات بالشكل المناسب، معربة عن حبها لهذا الدور الجديد عليها، مشيدة في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدمته لها المخرجة نهلة الفهد.
أما النجم سعود بوشهري، فقال: «منت رايق» مسلسل جميل، يشارك فيه نخبة من النجوم على رأسهم النجم عبدالعزيز النصار وهبة الدري وشيماء سليمان وأمل محمد، وآخرون، والعمل يميل للدراما الكوميدية نوعا ما، وأحداثه مشوقة، وإن شاء الله ينال إعجاب المشاهدين في شهر رمضان.
وتطرق بوشهري إلى دوره، قائلا: أجسد شخصية «عمار» وهو شاب فقير يسعى للوصول إلى مستوى اجتماعي أكبر من مستواه بأي طريقة من الطرق، فهو يطمح لأن يكون ثريا ولديه المال، ويملك جريدة ويسعى جاهدا إلى تحقيق أهدافه.
وتحدثت النجمة الإماراتية أمل محمد عن مشاركتها في المسلسل قائلة: هذه ليست التجربة الأولى لي مع الدراما الكويتية لكن قد تكون أول تجربة درامية شبابية بحتة لأن كل المتواجدين معي في العمل نجوم شباب لأول مرة ألتقي بهم، وأكملت: أجواء التصوير والكواليس معهم جعلتني أشعر وكأنني أعرفهم منذ سنوات، بالإضافة إلى وجود صديقتي الصدوقة المخرجة نهلة الفهد التي سبق لي التعاون معها كثيرا من قبل، فهذا الأمر ساعدني بأن أندمج بسرعة مع كل نجوم المسلسل الذي أعتبره من الأعمال المقربة إلى قلبي.

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