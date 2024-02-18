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متى تنتهي حرب غزة؟!

2/18/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليس هناك في الأفق أي بصيص من الأمل في وقف حرب إسرائيل على غزة ورفح.. وها هو رئيس الوزراء الاسرائيلي يصر على مواصلة هذه الحرب الشعواء التي تأتي على الأخضر واليابس، ويصمم على عدم التوقف، مدعيا أن هدفه القضاء على زعماء حماس.. جاء ذلك فيما انسحب الوفد الاسرائيلي من المفاوضات في القاهرة، ولم يعقب ذلك مواقف غربية قوية تدفع الجانب الإسرائيلي إلى العودة إلى المفاوضات او توضح أنه سيكون هناك أي نوع من العقوبات على إسرائيل في حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بمئات آلاف النازحين، فيما يشي بوقوع مجزرة كبرى.
هذا التعنت الإسرائيلي برفض وقف الحرب والإصرار على مواصلة قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال، والعمل حاليا على دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري، وهو ما ترفضه الكويت ومصر والأردن وجميع الدول العربية لما له من تداعيات على تصفية القضية الفلسطينية والقضاء تماما على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الذي أجمعت عليه الدول العربية وتضمنته المبادرة العربية للسلام.
وعلى الرغم من أنه جرت عدة اجتماعات شارك فيها العديد من المسؤولين الدوليين سعيا لاتفاق إلى هدنة لوقف الحرب، فإن نتنياهو يصر على مواصلة الحرب ولم يقبل بأي اتفاق خلال الاجتماعات التي جرت في القاهرة، وذلك ببساطة لأن في إنهاء الحرب خطرا عليه هو شخصيا، حيث إنه بمجرد انتهاء الحرب سيأتي وقت المساءلة له، بل وربما محاكمته، ولكنه يعلل رفضه بأنه لا يقبل كل شروط حماس فيما يتعلق بتبادل الأسرى، بل يريد تنفيذ شروطه هو، وكما نلاحظ أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب إلا حسب شروطها التي منها تحقيق النصر وهزيمة حماس..
من جهة أخرى، كان أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله عن طلبه من حماس سرعة إنجاز صفقة الأسرى مع إسرائيل وذلك من أجل تجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من ويلات الحرب التي قد تؤدي إلى وقوع كارثة لا تحمد عقباها للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاضطهاد والتجويع وتشريد منذ أكثر من سبعين سنة.. ونقول هنا إن على جامعة الدول العربية وكل من لديه الامكانيات التي تمنحه قدرة على الضغط على إسرائيل العمل على الاستعجال بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وبقية مدنها.
دعونا نسعى جميعا لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل وأن نتجنب الشعارات والمظاهرات العديدة التي قامت بها الشعوب لمساندة القضية الفلسطينية، وتعالوا لأن نسعى إلى اتفاقيات تحقق السلام للشعب الفلسطيني، كفانا تشريدا وتجويعا وقتلا واضطهادا للشعب الفلسطيني..
دعاء: «ربنا يا واسع الفضل والرحمة تولّ أمرنا وأحسن خلاصنا، كن لنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا»..
والله الموفق،،،

MENAFN18022024000130011022ID1107868741

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