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بوابة بيان

2/18/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يا علم الكويت رفرف للسماء
لك تحية.. ولك ولاء وانتماء
شمس أفراحك زانت في الأمير
شيخنا مشعل ملا الدنيا ضياء
من يعيش بأرض تهدي له جناح
حر بين أحرار.. وعايش بارتياح
ما يقارن نفسه.. الا بـ نفسه
وما يعرف العتمة.. في دار الصباح
لا يضام إنسان.. في دار الأمان
عدل وحرية.. ودستورك مصان
مفتوحة كل الأبواب.. كلنا بيت واحد
من حدود العز.. لـ بوابة بيان

[email protected]

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