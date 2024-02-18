(MENAFN
- Al-Anbaa) يا علم الكويت رفرف للسماء
لك تحية.. ولك ولاء وانتماء
شمس أفراحك زانت في الأمير
شيخنا مشعل ملا الدنيا ضياء
من يعيش بأرض تهدي له جناح
حر بين أحرار.. وعايش بارتياح
ما يقارن نفسه.. الا بـ نفسه
وما يعرف العتمة.. في دار الصباح
لا يضام إنسان.. في دار الأمان
عدل وحرية.. ودستورك مصان
مفتوحة كل الأبواب.. كلنا بيت واحد
من حدود العز.. لـ بوابة بيان
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