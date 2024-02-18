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المعرفة وآداب العلماء

2/18/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كنت شاهدا على أكثر من مجلس علم يضم مثقفين ودكاترة وباحثين، فوجدت بأسهم بينهم شديدا في «النقاش»، فتعلو أصواتهم، وتنتفخ أوداجهم، وقد يصل بهم الحال والجدال إلى درجة لا تحمد عقباها، من الخصام والتلفظ بألفاظ لا تليق، وقد يكون من بين الحضور أناس من العامة، فوجدتهم يجلسون بهدوء ووقار وسكينة يحسدون عليها.
تساءلت بيني وبين نفسي ألم يكن من الأفضل والأجدر بمن أعطاه الله المعرفة، وسلحه بالعلم، أن يتحلى بهذه الصفات ويكتسي بآداب العلماء والفضلاء. لماذا تخلق العوام من الناس بالهدوء وافتقده أولو النهى من البشر.
تساؤلات راودتني، وخواطر داهمتني، جعلتني أتفكر وأنظر للموضوع من عدة جوانب منها ما هو ظاهر بين، ومنها ما هو خفي مستتر.
الجانب الأول: عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا».
حينما تعلم أنك على حق، وأن ما تتحدث به صواب، تجد نفسك أحيانا لا تستطيع أن تمنع نفسك من الحديث، ولا أن تعقد على لسانك فلا تتكلم، لذلك جاء النهي عن الجدال والمراء وليس عن توضيح وتبيين الحقيقة. وقليل منا من يستطيع التخلق بهذا الخلق.
الجانب الثاني: عن وهب بن منبه «إن للعلم طغيانا كطغيان المال».
العلم يرفع مكانتك بين الناس، ويعلي قيمتك بين أقرانك، ويلبسك ثوب المهابة والوقار، فإذا تسلحت واعتددت به دون خوف ومراقبة الله عز جل، قد يسلب هذا العلم لبك، ويطيش به عقلك، فتكون بحالة من عدم الاتزان، تجعلك لا ترى من هو دونك شيئا، فلا تقبل رأي غيرك، ولا تحترم وجهة نظر أخرى.
الجانب الثالث: الجدال وما يتبعه من حب الظهور، وتصدر المجالس واكتساب الجولات، وأخذ قدم سبق بين الأقران، وأن يشار لك بالبنان والمعرفة والنباهة والفطانة، كلها عوامل ونوازع ورغبات تتملك أغلب البشر، فمن منا لا يريد أن يكون فريدا في مجاله أو مبدعا في فنه، أو متميزا في طرحه.
لذلك، حينما تطرح مسألة علمية ومبحث فقهي ينبري لها العارفون والعالمون بها فيشبعونها بحثا وتدقيقا وتمحيصا، وينزوي من ليس له سعة علم واطلاع خوفا من انكشاف أمره لقلة معرفته.
الجانب الرابع: حينما يكون الرجل عالما في فن من الفنون ومتبحرا فيه، ويعرف عجره وبجره، يكون مندفعا بهدف توضيح المسائل، ويعلو صوته لأجل ايصال الحقيقة، فهو يغلب جانب توضيح المسائل على مفسدة سوء أدبه، ويغلب جانب إيصال المعلومة على مفسدة سوء طريقته.
٭ معنى العجر والبجر «الأمر كله من هموم وأحزان، وقيل من العيوب الظاهرة والكامنة».
الجانب الخامس: من يلتزم الصمت في مجلس قد لا يلتزم به في مجلس آخر، وهذه مسألة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، فمن تجده هادئا مستكنا لا يشارك في حوار أو يتدخل في نقاش علمي، قد تجده بقمة الفوران والانفعال إن تحدث عن كرة القدم، أو شارك بألعاب الورق المختلفة، أو قد تجده بقمة اشتطاطه إن تحدث عن القنص أو مزاين الإبل أو غيرها من الهوايات.
فلا يكن حكمنا قاسيا على فئة من المجتمع في لحظة انفعال، ونحكم عليهم بحكم نهائي وننعتهم بأبشع النعوت.

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