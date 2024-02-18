الأمانة لا تتجزأ

إنها الأمانة، وما أدراك ما الأمانة، فالروح بأجسادنا أمانة، والدين بذمتنا أمانة، والوطن بأعناقنا أمانة، والعهود والبيعة أمانة، والسمع والطاعة لولي الأمر أمانة، والأمانة لا تتجزأ، ولا تتبدل.

قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) [الأحزاب:72] فكل مواطن محمل بعدة أمانات عن نفسه وأهله ووطنه وعمله..الخ وأما أمانة ولي الأمر فهي عظيمة جدا ومسؤولية وحمل ثقيل، فهو مؤتمن على كل الوطن بكل ما فيه، والشعب بأكمله أمانة، والدستور والقوانين والأعراف والأخلاق وتطبيقها أمانة، إن عظم وهول هذه الامانة يحتم على من حمل هذه الامانة أن يكون حازما لا يتساهل، فالنفوس البشرية أمارة بالسوء، وضعاف النفوس يغريهم الشيطان ويوسوس بعقولهم، ويزين لهم الشر والفتنة، فلابد من العزم والحزم والحسم، وكما يقال «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

فمن أول خطاب لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وحتى عندما كان وليا للعهد كانت نصوص خطاباته مختلفة، كانت واضحة وصريحة وحازمة، وقد شبهت خطابات سموه بخطابات الستينيات عندما ألقى أبو الديموقراطية سمو الأمير الاسبق الشيخ عبدالله السالم خطابه وختمه بهذين البيتين من الشعر:

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت

‏وإن تولت فبالأشرار تنقاد

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

‏ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وقد كرر سموه، رحمه الله، هذين البيتين ثلاث مرات للتأكيد.

لقد كتبت مقالا بتاريخ 24/ 6/ 2022 بعنوان «كلمة سمو الأمير.. منهج لنظام حكم فريد) نبهت به بأن خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد به روح مختلفة عن كل الخطابات منذ نصف قرن، إن نص الخطاب ومفرداته جديدة على أسماعنا، وأن العهد الجديد أيضا مختلف..عهدا بطعم الحزم والحسم، وعدم التساهل، فأستغرب كيف لم يفهم البعض ذلك؟ ربما لأني بلغت من العمر عتيا، وعاصرت كل مجالس الامة، فكان المجلس الأول خير مجلس ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وللاسف الآن فقد الشعب ثقته وحماسه البرلماني، وانقلب الانتخاب من واجب وطني إلى واجب اجتماعي، ولولا العلاقات الطيبة والروابط الاسرية وغيرها والاحترام المتبادل بين افراد الشعب لعزف الناخبون عن الانتخاب وتركوها، ولكن هي العواطف الاجتماعية، وحتى لا يزعل فلان وعلان.

يقول البعــض ان وجود وسائل التواصــل الاجتماعي والصحافة الالكتـــرونية الحرة يستطيع المواطن ايصال صوته للمـــسؤولين (صوتا وصورة) ولا حاجة لنائب ينوب عنه، شريطة أن تفـــتح الحكومة قلبها وعقلها لرسائل المواطـــنين سواء ما يريدونه او يعترضون عليه او يقترحونه، وبذلك يشارك كل الشعب برأيه وليس برأي خمسين شخصا فقط، وتصبح «الديموقراطية عن بعد» مثل الدراسة عن بعد أيام «كورونا»، وقيادتنا تسمع وترى، والشعب يراقب ويشرع مباشرة، فعددنا قليل، وروابطنا كثيرة، وبلدنا صغير، والاحداث يتردد صدها بسرعة كبيرة، مما يجعل علاجها سريعا وناجعا، فلا يتكسب أحد من عمل غيره.

أعود وأكرر إن الكويت تتجدد، وهذا العهد له منهج جديد، ورؤية مختلفة، فالزمن اختلف، والتركيبة السكانية اختلفت، والسياسة وأحوال العالم ومحيطنا الاقليمي ملتهبة، فواجبنا أن نكون عونا وسندا لقيادتنا، مخلصين للوطن وللأمير، سائلين الله العلي القدير أن يوفقهم ويسدد خطاهم ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

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