Monday, 19 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعيادنا الوطنية في أبهى صورة

2/18/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعيش في الكويت هذه الأيام فترة مشبعة بالوطنية مع احتفالاتنا بعيدي الوطني والتحرير في شهر فبراير الخير، فالكويتيون قيادة وشعبا يعتزون جميعا بانتمائهم للديرة ذات التاريخ المشرف. ومع هذه الأجواء الاحتفالية يتم رفع علم الكويت في جميع مرافق الدولة وكذلك في الشوارع وعلى المباني الحكومية.
وقد رفع علم الكويت بشكله الحالي (علم الاستقلال) لأول مرة على صواري المؤسسات والدوائر الحكومية في 24 نوفمبر 1961 وذلك في مراسم احتفالية مهيبة عمت البلاد.
وشهد علم الكويت الرسمي مراحل تغير عديدة، حيث اتخذ قديما أشكالا عدة رفعت بصفة رسمية وغير رسمية وكانت تحمل في جلها اللون الأحمر مصحوبة بكلمة «كويت» وبعض الدلالات ذات الطابع الإسلامي، وذلك حتى اعتمد بشكله الحالي، ذو الألوان الأربعة الأخضر والأبيض والأحمر والأسود، بصدور المرسوم الأميري بهذا الشأن في 7 سبتمبر 1961. واستوحيت ألوان علم الكويت من بيت شعر لصفي الدين الحلي:
وإنا لقوم أبت أخلاقنا كرما أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا
بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا
ويجب التأكيد هنا وسط هذه الاجواء الاحتفالية على أن الفرحة بالأعياد الوطنية ينبغي ألا ينسى معها الجميع ما يمثله هــذا الرمز مــن قيمة في نفوسنا جمــيعا، ومــن ثم لابد من المحافظة على ما يستوجبه مــن احترام، ومن ذلك أن يــكون ســليما بلا أي تلـف فــي أطرافه، وأن يــتم تحري مكانه في ساريته، حتى نحافظ على رايتنا دائما عالية خفاقة.
ينبغي كذلك تلافي أي سلبيات تظهر أحيانا أثناء الاحتفالات ومنها الرش بالماء ورمي أكياس معبأة بالماء المثلج على البشر والسيارات، وما يوازي ذلك من هوشات شبابية وتعد على البعض بحجة الفرحة، فهذه ليست من مظاهر الفرح بل يجب تجنبها حتى تكون الاحتفالات في أبهى صورة.
دامت أعياد وطننا الحبيب وأفراحه، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء.

MENAFN18022024000130011022ID1107868737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث