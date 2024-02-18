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أصبح الصمت ضجيجاً!

2/18/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتدت إذا ذهبت إلى المستوصف أن أترك التلفون في السيارة.
شعور غريب يعتريني وأنا أمشي دون وجود التلفون في يدي أو داخل جيبي كأنني تحررت من شيء مزعج «كان لازق مثل الصمغ» في جسمي. إحساس بثقل كبير اختفى من عالمي ولست مستنفرا كل حواسي له. عقلي يتساءل: ما سبب الطنين المفاجئ.. رسالة نصية أم واتساب أم إشعار من «x»؟ ويدي تذهب إليه تتحسسه «كل شوي» وتنظر لشاشته، كأننا أدمنّا ضجيجه وإزعاجه وأخباره السيئة التي يجلبها من الشرق والغرب، أو حتى الأخبار السخيفة التي لا تستحق أن يطلق عليها «أخبار»، لكن لا توجد عنده مشكلة سيحضرها لك.
قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية تينيسي الأميركية بإنقاذ قطة صغيرة صعدت لأعلى الشجرة ولم تستطع النزول! تصور.. انت استغرقت دقيقتين من حياتك المحدودة بسنوات قليلة في قراءة هذا الخبر الذي أرسله لك موقع «x»!
هذا مثال على حالة يطلق عليها في الغرب Over-informed، وتعني أنك حصلت على معلومات أكثر من حاجتك أو فائدتك. أخبار لن تغير أو تنقص من حياتك شيئا، فقط سيل هادر من الأخبار العابرة والتي أكثرها تافهة يحضرها لنا السيد التلفون النقال لدرجة أنه لو كان لمخك سعة معينة بالتأكيد هذه المعلومات الجديدة ستكون على حساب ذكريات ومعلومات قديمة اختزنها عقلك لكن طردتها المعلومات الجديدة لتحل محلها، وهنا دخلنا في أعراض ألزهايمر بعيد عنا وعنكم بإذن الله، وهذي المعلومة ليست مبالغة فالعديد من الأطباء يصرحون باندهاشهم لصغر سن الناس الذين بدأوا يشتكون من أعراض هذا المرض ولعل التلفون النقال كما قلت أحد أسبابها.
أمر آخر وغريب، أننا بدأنا نكره الهدوء والصمت والجلوس دقائق دون حديث أو البحث عن معلومة بسبب تعودنا على هذا التواصل المستمر مع العالم الخارجي عن طريق التلفون النقال، سواء احتجنا أو لم نحتج، خلاص نريد أحدا أو «جهازا» يعطينا صورة أو فيديو أو خبرا نقتل به الوقت، وهذا يفسر المنظر الغريب الذي تراه في ديوانية بها 50 شخصا كل واحد ماسك تلفونه ويبحث فيه، أو حتى شخص جالس على البحر وحده ترك هذا المنظر الجميل أمامه ورأسه نازل تحت ومركز على تلفونه النقال.
لدي تجـربة طريفة في استبدال الهاتف الذكي بجهاز هاتف نقال ما قبل «الهواتف الذكية» لمدة أسبوع، وقد فشلت في هذه التجربة لأن البنك ومكان عملي والدنيا كلها لم تساعدني على اجتيازه، فعدت إلى هاتفي الذكي معتذرا!
نقطة أخيرة: نحن في زمن الهاتف النقال، أصبح الصمت ضجيجا نكرهه.. أمر ووضع غريب يحتاج لبحث طبي وعلمي يخلّصنا من هذا الجهاز الغريب.

ghunaimalzu3by@

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