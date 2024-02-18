طبيب أردني عائد من غزة أطفال غزة تتجمد الدماء في عروقهم من البرد



وأضاف الطبيب بلال عزام والذي استطاع دخول القطاع مع مؤسسة دولية ومعاينة الحرب على الأرض: "كل يوم تخسر أرواحا لسبب صغير وهو عدم وجود مضاد حيوي، تفقد حياة إنسان لسبب لا يقبل وجوده في عام 2024".



وتابع في مقابلة مع "الغد" ننشر بعض مقتطفاتها: "الأمر الذي يبكينا يوميا وجود أطفال يموتون من البرد، لا يعاني من مرض ولا قصف بيته ولا يعاني من إصابة، هو فقط يموت لأن درجة الحرارة متدنية هو يجلس في خيمة لا تحميه من مطر ولا برد ولا من قصف".



وأردف: "يأتي الاولاد إلى المستشفى في المساء لونهم أزرق من البرد أجسامهم متجمدة من البرد، مجرد بطانية يمكن أن تنقذ حياة طفل تمجد الدم في عروقه ومات".