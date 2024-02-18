Monday, 19 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نحو شراكة إستراتيجية أردنية إماراتية في قطاع المياه

2/18/2024 11:24:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) م. إياد الدحيّات يُولي جلالة الملك عبدالله الثاني (حفظه الله ورعاه) التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة أهمية قصوى بعد مرور عامين على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خريطة طريق نحو بناء اقتصاد منيع ومتنوع ومرن ونموذجاً اقتصادياً يراعي روح الإبداع والريادة والحداثة في كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الرؤية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 مليار دينار وجذب استثمارات وتنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بقيمة 30 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة، ويتطلّب ذلك الانفتاح على كافة البلدان الشقيقة والصديقة لزيادة التعاون الفني والاستفادة من التطوير الصناعي والتكنولوجي والخبرات في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وإدارة المرافق الخدماتية العامة.
وفي هذا السياق، تعتبر مذكرة التفاهم الاقتصادي الموقعة مؤخراً ما بين الأردن والإمارات ثمرةً للتعاون الاقتصادي والشراكة الإستراتيجية، حيث تمّ الاتفاق على تنفيذ مجموعة من خطط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشتركة، لتطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار وبهدف خلق تأثير مستدام على الاقتصاد والمساهمة في التنمية المستدامة للمملكة. وحيث إن قطاع المياه يساهم في تعظيم النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطنين، تبرز أهمية بناء وتأسيس شراكة وخطط للتعاون فيه بين البلدين، لتنفيذ ثلاث برامج رئيسية مترابطة، وهي تطوير فرص الاستثمار المنبثقة عن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ودعم المشاريع الوطنية لتخفيض فاقد المياه، وتنفيذ مشاريع استصلاح ومعالجة مياه الصرف الصحي بهدف استخدامها في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة. ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه البرامج من خلال خطة عمل زمنية مع مؤشرات أداء وتشكيل فرق عمل مشتركة ذات رؤية واضحة لتسريع عملية التنفيذ، بحيث تكون مسؤولة عن تحقيق الأهداف وفق الخطة الموضوعة.
وأول برامج هذه الشراكة تطوير فرص استثمارية من مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه والذي يتضمن بناء ثالث أكبر محطة تحلية في العالم لتوفير 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. ومن أهم هذه الفرص تشييد مصنع متخصص لتصنيع أغشية تكنولوجيا التناضح العكسي التي تمثّل اليوم إحدى أهم مكوّنات صناعة التحلية في العالم، والتي يجب استهداف توطينها لكونها منتجاً أساسياً واستراتيجياً سيتم استخدامه في محطة تحلية المشروع، ولخلق قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، حيث أصبح التوسع في مشاريع التحلية خيار الأردن الاستراتيجي طويل الأمد والحل الدائم للتغلب على تحدي ندرة ونقص المياه، حال العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بدأت كذلك في تنفيذ هذا الخيار. كما يمكن الاستثمار في المخلّفات الناتجة عن عملية تحلية مياه البحر (Brine) بدلاً من طرحها في خليج العقبة كما هو الحال في تصميم المشروع. ويكون ذلك من خلال إنشاء مصانع تقوم بعمليات استخلاص ومعالجة للمعادن والأملاح من هذه المخلّفات وتوظيفها للاستثمار التجاري بدلا من طرحها دون أي فائدة، التي من أهمها المغنيسيوم والليثيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد والبرومين والجبسين والبريليوم، والتي تستخدم في الصناعات العسكرية والكيماوية والطبية والغذائية والأسمدة والأدوية والبطاريات وغيرها. ويتطلّب تنفيذ هذا البرنامج البدء في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتنسيق مع مطوّر مشروع الناقل الوطني بعد الإنتهاء من كافة اجراءات تقييم عرضه الفني والمالي، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والتواصل الإعلامي المستمر حول تقدّم سير العمل بالمشروع والفرص الاستثمارية مع كافة الشركاء.
وحيث إنه سينتج عن استهلاك كميات مياه مشروع الناقل الوطني أكثر من 240 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي في محافظتي العاصمة والزرقاء، تبرز الحاجة للسير قدماً في تنفيذ البرنامج الثاني وهو منظومة الصرف الصحي التي تشمل شبكات للصرف الصحي ومحطة مركزية جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعمل بتكنولوجيا المعالجة الثلاثية وبأحدث الوسائل والمرافق المتطورة والتقنيات الحديثة لخلق بيئة صحية خالية من الأوبئة والأمراض وإنتاج مياه صرف صحي مستصلحة لإعادة الاستخدام في وادي الأردن، وزيادة إجمالي رقعة الأراضي المزروعة التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير دخل مالي للمجتمع المحلي وتشغيل الشباب في منطقة وادي الاردن. ويشمل ذلك إنشاء محطة مركزية جديدة لمعالجة الصرف الصحي تولّد الطاقة المتجددة من غاز الميثان ويتم فيها إنتاج السماد من رواسب الصرف الصحي الذي سيستفاد منه في زيادة خصوبة التربة. ويمكن تنفيذ شبكات الصرف الصحي تحت الأرض باستخدام تكنولوجيا (الأنفاق المبتكرة)، التي ستضمن خلال فترة تنفيذ المشروع التقليل من الأضرار الإنشائية على سطح الأرض بما فيها الطرق، وعوائق المرور، وغيرها من المرافق، والتخفيف من الطاقة الاستيعابية الزائدة من مياه الصرف الصحي وتلبية الزيادات المتوقعة من مياه الصرف الصحي القادمة من مناطق التنمية الجديدة والناتجة عن الزيادة السكانية.
أما البرنامج الثالث فهو يتعلق بفاقد المياه الذي ما يزال يشكل تحديّا كبيراً في قطاع المياه. وتبرز أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع لتخفيض نسبته بشكل متواز مع تنفيذ مياه مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، حيث إن مسؤولية مطوّر المشروع ستكون إيصال المياه لخزانات المياه الرئيسية فقط في حين يكون توزيع هذه المياه وتخفيض نسبة الفاقد مسؤولية وزارة المياه والري وشركات المياه الحكومية التابعة لها. ومن المتوقع، حسب اشتراطات العطاء الفنية والمالية، أن تبلغ كلفة مياه مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه دينار ونصف للمتر المكعب الواحد (بالقياس مع مياه مشروع مماثل وهو جر مياه الديسي والذي تبلغ كلفته دينار واحد للمتر المكعب الواحد)، وبالتالي ستكون الكلفة السنوية لأثمان المياه التي سيتم دفعها لمطوّر المشروع من قبل وزارة المياه والري 450 مليون دينار سنوياً. في حين ستكون إيرادات وزارة المياه والري بعد توزيع مياه مشروع الناقل الوطني 130 مليون دينار ناتجة عن بيع 150 مليون متر مكعب من مياه الناقل الوطني البالغة 300 مليون متر مكعب (بناء على نسبة فاقد المياه الحالية وهي 50 %)، مضروبة في معدل سعر بيع المياه لكل متر مكعب حسب تعرفة المياه الحالية وهو 87 قرشاً. وعليه يكون صافي العجز المالي السنوي المتوقع بعد تشغيل المشروع 320 مليون دينار يضاف للعجز المالي الحالي والبالغ 330 مليون دينار، ليصبح إجمالي العجز المالي لقطاع المياه ما يزيد على 650 مليون دينار سنوياً.
وعليه يجب العمل على تخفيض هذا الفاقد بالاستفادة من التجربة الناجحة لهيئة مياه وكهرباء دبي في تنفيذ الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي بما فيها مفاهيم نظام الشبكات الذكية وإدارة التوزيع الذكي، حيث يمكن تطبيقها في شبكات المياه في محافظات العاصمة والزرقاء وإربد الأعلى استهلاكاً من كميات المياه وبنسبة الفاقد منه. ومن أهم محاور هذا النظام إدخال البنية التحتية المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات التقنية لشبكة المياه، والتشغيل الآلي لها من خلال أجهزة الاستشعار وأدوات التحكم والتطبيقات على مستوى العمل الفعلي لتنظيم عمليات خطوط النقل وشبكات التوزيع، والتركيز على مراقبة شبكة المياه وأتمتتها وتحسينها، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكشف فاقد المياه وإصلاح الشبكات وكشف الاعتداءات، واستخدام العدادات الذكية التي تعمل بالتناسق مع مركز للتحليل والتشخيص بحيث تكون غاية هذه العدادات ليس الجباية فقط، بل لتشجيع المشتركين على توفير المياه من خلال استخدام علوم الكفاءة السلوكية، حيث يتيح لهم مراقبة استهلاكهم للمياه مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم واتخاذ خطوات إيجابية لإدارتها وكشف التسربات داخل المنازل والذي يقع ضمن مسؤولية المشتركين.
وتمهيداً لتنفيذ هذه البرامج الهامة، يجب مأسسة هذه الشراكة الأردنية الإماراتية الإستراتيجية في قطاع المياه لتكون مسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج الاستثمارية كخطوة أولى من التعاون المشترك، والتي ستعم فائدتها الاقتصادية على جميع المحافظات، ولتكون حاضنة لتشجيع الابتكار من خلال إشراك شركات أردنية صغيرة ومتوسطة الحجم تشغّل الشباب الأردني، وتساهم في خلق الفرص وإيجاد الحلول وتطوير التكنولوجيا وتنفيذ الأعمال المطلوبة، مما يحقق أثرًا ايجاباً مستداماً على الاقتصاد الأردني لإنجاز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

MENAFN18022024000072011014ID1107868734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث