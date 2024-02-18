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على أبواب رمضان.. الاحتلال يغرق في مستنقع التأزيم

2/18/2024 11:24:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تجري معركة حقيقية خلف الكواليس في الكيان الصهيوني بخصوص تحديد السياسة الأمنية للشهر الفضيل، وتحديدا فيما يتعلق بدخول المصلين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى المسجد الأقصى.
والموقف الذي يتبناه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، هو عدم السماح لسكان الضفة الغربية بالدخول إلى الحرم القدسي تماما، بينما يُسمح لعرب الـ48 بالدخول ابتداء من سن 70 عاما.
وعلى الجانب الآخر، فإن موقف شرطة الاحتلال يشير إلى السماح بالدخول للمجتمع اليهودي ابتداء من سن 60 عاما، ومن سن 45 عاما بالنسبة لعرب 48، أما موقف جهاز الأمن الداخلي الشاباك، فيشير إلى السماح بالدخول من سن 45 عاما، مع عدم وجود قيود على عرب 48.
وقالت هيئة البث الصهيونية، إن الشرطة اقترحت نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ"حملات التحريض، أو رفع أعلام حركة حماس".
وأفادت الهيئة أن المقترح لم يلق قبولا لدى "الشاباك" الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفا من التصعيد في القدس الشرقية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات: "يبدو أن الاحتلال يعيش حالة مخاض فيما يتعلق بالسياسة المثلى التي يجب إنتهاجها خلال شهر رمضان المبارك، فبين دعوة الوزير المتطرف بن غفير التي تنص على التشدد والمنع والتضييق على القادمين للصلاة في المسجد الاقصى وبين موقف المؤسسات الأمنية ومنها الشاباك التي تدعو إلى عدم تأجيج الصراع خشية انفلات الأمور في الضفة الغربية وتحول الأمر إلى انتفاضة شاملة ليس فقط في الضفة بل وفي فلسطين 48 أيضا".
وتابع شنيكات: "يبدو أن الأمور ستذهب للصدام بين الفلسطينيين والصهاينة، وقد تخرج عن السيطرة، ورغم أحداث غزة فإن الاحتلال لم يتعلم من الدروس، وبالتالي يعيد تكرارها، ولا بد للأردن من الدخول بقوة على خط الأزمة بصفته صاحب الرعاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، والمسؤول الأول عن ذلك، وهذا يتطلب تذكير سلطات احتلال بالتزاماتها القانونية بموجب معاهده السلام، والقيام بسياسات فعلية تتضمن إجراءات دبلوماسية وسياسية تحفظ للأردن وللشعب الفلسطيني حقوقهما".
وأضاف أن من بين تلك الحقوق تقديم دعم ومساندة اقتصادية لأبناء الضفة، خاصة في القدس، وضمان وصول المساعدات أيضا، للضغط على الدول الكبرى التي لها علاقة خاصة مع الكيان لإيصال رسالة للصهاينة بأنهم يعبثون بالعلاقات الإقليمية وأمن المنطقة، ويجرون المنطقة إلى الفوضى والدمار، وبما يؤدي إلى غياب الاستقرار في الإقليم كله.
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حدت سلطات الاحتلال إلى حد كبير، من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالتوازي مع تصعيد عمليات الاقتحام التي تنفذها قواتها في الضفة الغربية، فيما أدى نحو 25 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الماضية في المسجد الأقصى، وهو أكبر عدد من المصلين يشهده المسجد منذ بداية العدوان على غزة.
ورجح عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، أن تتجه حكومة الاحتلال إلى تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، لأنها على يقين، وفقا لتقديرات أمنية واستخباراتية، بأن منع المصلين من ذلك، سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية والقدس تحديدا.
وأشار الغزو إلى أن شهر رمضان سيشكل حدثا صعبا بالنسبة لقوات الاحتلال في مختلف المناطق، إذ يتوقع أن تزداد الأمور تعقيدا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
وتابع: "يأتي التوتر تزامنا مع قلق أميركي من إمكانية أن يثير الوزير المتطرف بن غفير التوترات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان، حيث تخشى واشنطن أن يجر ذلك القدس إلى الصراع الجاري، والذي تسعى الولايات المتحدة إلى احتوائه".
بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك الدكتور محمد خير الجروان، إن الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية بلغت ذروتها قبل السابع من تشرين الأول الماضي؛ إذ فاق عدد المقتحمين للمسجد وباحاته 4 آلاف متطرف، وهذا ما جعل من هذه الاعتداءات أحد الأسباب التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى"، وفق حماس.
وأضاف الجروان: "فالقيود التي تناقشها حكومة الحرب وما يرتبط بها من إجراءات أمنية في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك ليست جديدة، والمستحدث أن المباحثات التي تجريها خلال هذه الفترة تتمحور حول رفع مستوى هذه القيود لتتناسب مع المأزق الإسرائيلي وتفاقم المعضلة الأمنية التي تعيشها بعد فشل حربها في غزة".
وتابع: "يمكن قراءة نتائج هذه المباحثات في سياق عمليات التضييق والاعتداءات والاعتقالات التي مارستها سلطات الاحتلال تجاه المقدسيين، ومنع آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في الأقصى منذ تشرين الأول، وممارسة العنف في سبيل تهدئة الداخل الصهيوني واسترضائه، بكونها عمليات انتقامية لعملية طوفان الأقصى ونتائجها وتمسك حماس بشروطها لعقد أي هدنة وتبادل الأسرى، ويظهر هذا في العديد من تصريحات المسؤولين الصهاينة كوزير الأمن القومي "بن غفير" الذي أعلن أن السماح للفلسطينيين من مختلف المناطق -خاصة الضفة الغربية- بدخول الأقصى يعتبر بمثابة نصر لحماس".
ويرى أن حكومة الحرب، في ضوء ما ذكر سابقا، ومخاوفها من انفلات الأوضاع وعدم سيطرتها على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ستتجه إلى فرض قيود كبيرة على الفلسطينيين من خارج مدينة القدس، بحيث تمنع أكبر عدد ممكن من دخول المدينة، وفي الوقت نفسه ستمارس ضغوطا كبيرة على المقدسيين المرابطين في الأقصى، كورقة ضغط على حماس للقبول بشروطها، وكذلك ورقة تهدئة لمجتمع الكيان وأهالي الأسرى لدى حركة حماس.

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