Monday, 19 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


على مشارف البرلمان المقبل.. دعوات لإقرار تعريف لـالعنف الانتخابي ضد المرأة

2/18/2024 11:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان- فيما أكدت قطاعات نسائية ومنظمات مجتمع مدني أهمية وضع تعريف موحد وملزم لـ"العنف الانتخابي ضد المرأة" في الوقت الذي بات فيه استحقاق إجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين قائما هذا العام، برزت دعوات تتجه إلى ضرورة التوسع في التمكين السياسي للنساء في الانتخابات، ورفع الوعي بأهمية المشاركة كأولوية قصوى.
وكشفت تقارير رصدية سابقة لمنظمات مجتمع مدني، وفي مقدمتها تقارير متخصصة أصدرها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب ومنظمات أخرى، عن رصد "أفعال عنف وتنمر"، سواء في الواقع الحقيقي أو الافتراضي ضد مترشحات خلال العملية الانتخابية من محيطهم الاجتماعي ومنافسيهم، وما يشكل ممارسة "تمييزية" ضد النساء، وفقا للمعايير الدولية والمعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها.
وأشارت التقارير الرصدية السابقة، إلى أن نساء مترشحات في انتخابات 2020، تعرضن إلى "حملات من السخرية والتهديد والضغوط" للانسحاب من الانتخابات، مورست من عائلاتهن أحيانا ومن المحيط الاجتماعي، وبمختلف الوسائل المتاحة، من خلال، أيضا، التطرق إلى "السمعة والضغط المالي والتهديد المعنوي".
وتدرس الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقا لما تم الإعلان عنه في ورشات متخصصة سابقة، مع اللجنة الوطنية للمرأة وقطاعات نسائية مختلفة، اعتماد معايير محددة لتعريف العنف الانتخابي ضد النساء وإيجاد "آلية لرصد حالات العنف والتمييز الانتخابي ضد المرأة"، بوصفه أحد العوامل التي من شأنها التأثير على مشاركة النساء في الانتخابات، في سياق تنفيذ الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخابات لدى الهيئة.
من جهتها، قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، إن العنف الانتخابي "يُعد أحد المعيقات الرئيسة لمشاركة المرأة السياسية، بالإضافة إلى كونه من القضايا المركبة التي تتنوع فيها الأطراف والجهات ذات العلاقة، ونطاق الصلاحيات والاختصاص لكل منها".
وأوضحت الطراونة في تصريح خاص لـ"الغد" أن الوحدة تحت مظلة الهيئة المستقلة، "خصصت نشاطا رئيسا مشتركا مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في وقت سابق، وذلك لغايات توحيد مفهوم العنف الانتخابي وآلية رصده ومتابعته، والتنسيق بين المعنيين على جميع المستويات، وسعيا لتنفيذ الرؤى الملكية الداعية إلى وجود بيئة آمنة خالية من التمييز والعنف تضمن وتحفز المرأة الأردنية على المشاركة السياسية الفاعلة وفي كل المواقع سواء أكانت ناخبة أو مقترعة أو مرشحة أو إعلامية أو مراقبة أو عاملة في العملية الانتخابية".
وبينت أن هذه المساعي تنسجم مع كل من الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب، منوهة بأن هذا الإطار "وضعته الهيئة بعد مشاورات موسعة مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة، التي شملت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والجهات الحكومية ومراكز دراسات المرأة في الجامعات والجهات الرقابية".
وأضافت أن ذلك جرى بهدف تحقيق نهج إستراتيجي لدمج مفهوم تمكين المرأة في كل الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال وخارج العملية الانتخابية، وبما يحقق الهدف الإستراتيجي الخامس ضمن إستراتيجية الهيئة حول تعزيز المشاركة السياسية في الانتخاب والأحزاب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن الهيئة عقدت ورشة مختصة لموظفيها وبعض المنظمات ذات الصلة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم فيها وضع مسودة أولية حول مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة حسب السياق الأردني، قائلة إنه "سيتم قريبا استكمال العمل عبر منهجية تراعي التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة التزاما بتوحيد المفاهيم لنتمكن من رصد ومعالجة هذه القضية".
إلى ذلك، ترى خبيرات وناشطات في الانتخابات وحقوق المرأة، بأن هناك حاجة ماسة لإقرار تعريف موحد للعنف الانتخابي ضد النساء يخص العملية الانتخابية في الوقت الذي تتوفر فيه آليات حماية للنساء المسؤولات عن العملية الانتخابية، لكنها لا تتوفر ضد المترشحات أو الناخبات.
من جهتها، ترى مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء محادين، أن اعتماد تعريف "للعنف الانتخابي ضد المرأة" مطلب بدأ قبل انتخابات 2020، مشيرة إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية لم يتم تأطيره أو تعريفه، وأن صدور تعريف موحد من شأنه أن يرفع نسبة الوعي في المجتمع حيال هذا النوع من العنف، وكذلك نسبة المشاركة في انتخابات النساء.
ورأت محادين، أن تعريف العنف الانتخابي ضد النساء، ينصب أيضا في إطار التأثير على حرية المشاركة في الانتخابات للنساء وعدالتها ونزاهتها، حتى يكون الانتخاب قائما على "الاختيار الطوعي"، لأن العنف من شأنه أن يخلّ بموازين العدالة والمساواة بين المترشحات والمترشحين، بحسبها.
ورأت محادين أن دراسة الهيئة المستقلة هذه القضية، يعتبر خطوة متقدمة جدا في تعزيز حقوق النساء ومشاركتهن في الانتخابات.
وبينت في حديثها لـ"الغد" أن المركز كان من أوائل الجهات التي أشارت إلى قضية العنف الانتخابي ضد النساء، منوهة بأن نتائج الانتخابات في 2020 التي لم تنجح فيها النساء سوى عبر مقاعد الكوتا، كانت واحدة من الدورات الانتخابية التي أوجبت التوسع في مناقشة القضية ومعالجة إشكالياتها.
وناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأسبوع الماضي، أولويات المراجعة السادسة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين لتقديم التقرير الدوري في شهر أيار (مايو) المقبل لـ"إسكوا""، حيث تم إدراج ملف مشاركة المرأة في الانتخابات ضمن المحاور الستة الرئيسة.
ويعتبر العنف ضد النساء في الانتخابات قضية عالمية، كما يعتبر جزءا من العنف السياسي ضد النساء، وقد ينسحب على النساء ترشيحا وانتخابا، فيما أدرجت اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 7، بنودا تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل تمكين المرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في المجالات السياسية والانتخابات.
برلمانيا، قالت النائب أسماء الرواحنة لـ"الغد" إن "العنف ضد النساء في الانتخابات"، هو من المفاهيم الجديدة، معتبرة أن الضرورة الملحة تقتضي في المرحلة المقبلة رفع منسوب الوعي مجتمعيا بأهمية مشاركة النساء وتعزيز حضورهن في الانتخابات، للانخراط بشكل كامل في العملية الانتخابية.
وبينت الرواحنة التي خاضت عدة تجارب ترشيح سابقة، أن ميدان الانتخابات هو ميدان تنافسي، وأن المنافسة هنا تتطلب "تمكين المرأة معرفيا وقانونيا وسياسيا" على غرار الرجل المرشح، معتبرة أن تشجيع النساء ودعمهن في الانتخابات، أكثر أهمية وأولوية قصوى للتحفيز.
وقالت: "المرأة يجب أن تحمل وزر العمل الانتخابي والسياسي، وأن تتمتع بالثقافة السياسية والانتخابية لتكون ندا، وفي اعتقادي أن دور الرجل في المجتمع لتحفيز النساء قد يأتي بنتائج أفضل من وضع مفاهيم جديدة".
وفيما يجرم قانون الانتخاب النافذ لسنة 2022 التأثير في "حرية الانتخاب" في المادة 61 منه، قالت رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة العاصمة كلثم مريش، إن "هناك عنفا انتخابيا يمارس في الدورات الانتخابية ضد النساء"، مشددة على أهمية أن تقيس أي معالجة لهذا العنف "حجم الظاهرة بدقة" بعيدا عن المبالغات، مع وجود "آلية واضحة ومحددة أيضا للتبليغ والمساءلة".
ودعت إلى أن يتم تدريب اللجان الانتخابية المشرفة على العملية الانتخابية المقبلة، على رصد "العنف الانتخابي ضد النساء" ومتابعته والإعلان عنه.
وأردفت مريش بالقول: "نحن مع معالجة العنف الانتخابي ضد النساء في الانتخابات خلال الدورة الانتخابية كاملة، لكن من المهم جدا تحديد حجم هذه الظاهرة حتى لا تكون مدعاة للاستغلال من بعض الجهات لغايات تمويلية"، مشددة على أن أي إطار يعالج الحالات من شأنه أن يساهم في تحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات ومواجهة الضغوطات التي قد تمارس على المرشحات بمختلف أشكالها.

MENAFN18022024000072011014ID1107868732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث