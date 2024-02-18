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869 قرار تسفير لعمالة وافدة العام الماضي

2/18/2024 11:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي 869 قرارا، في حين تم إلغاء 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل.
وأما العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر(زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، فبلغ عددهم العام الماضي 402 عامل.
في حين بلغ عدد العمال غير الأردنيين الملغي تسفيرهم العام الماضي حسب قرار رقم (7/2020)، 33 عاملا، فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 52 عاملا.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير في تسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وبلغ عدد الإنذارات حسب المادة 12 العام الماضي 152 انذارا، في حين أن المواد القانونية التي تم التفتيش عليها في بند استخدام العمالة الوافدة وتصاريح العمل بلغت 5,506 زيارة تفتيشية.
يشار إلى أن تلك الأعداد بشأن العمالة الوافدة جاءت رغم قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل السابق يوسف الشمالي، بوقف استقدام العمالة الوافدة وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويسمح القرار بانتقال العمال غير الأردنيين إلى القطاع الزراعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم في القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، إضافة إلى انتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 21/2/2021.
ووفقا للقرار تم وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية، العاملين في قطاع المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/مرافق مريض، ومن ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات.
وبين الشمالي أنه ولغايات استخدام العمالة غير الأردنية للعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تم السماح باستخدام العمالة غير الأردنية في المهن المسموحة والمهن المقيدة بشروط ومهن ذوي المهارات المتخصصة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المعمول بها في الوزارة، وحسب الأعداد والنسب المحددة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وباستثناء أمانة عمان والبلديات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التدريب أو أي جهة تعليمية أو تدريبية، وعدم السماح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص أجنبي إذا وجد ختم (غير مصرح له بالعمل) على جواز سفره.
وبين الشمالي أنه يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2/5/2023 ولمدة 3 أشهر.

MENAFN18022024000072011014ID1107868731

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