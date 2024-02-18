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الأردن يرفض التهجير ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب

2/18/2024 11:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ميونخ- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، امس، في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بعنوان "السلام المجزأ، ومستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".
وقال الصفدي، في مداخلاته "علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح؛ ما نراه في غزة هو حرب مدمرة، وإبادة جماعية، وتدمير لسبل عيش مليوني شخص، ودفع بالناس إلى الهاوية، وتدمير للمستشفيات، وقتل للصحفيين والمسعفين وعمال الإغاثة، والسبب الرئيس لكل هذا هو الاحتلال الذي ليس هنالك آفاق لانتهائه، الذي يتم ترسيخه يومًا بعد يوم".
وأضاف الصفدي "انظروا إلى زيادة عدد المستوطنات الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. انظروا إلى الوضع قبل السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، كان هناك غياب كامل للأفق السياسي. كان هنالك حكومة تضم وزراء متطرفين وعنصريين يدعون بوضوح إلى قتل الفلسطينيين، ويصفونهم بالحيوانات البشرية، ولا يحترمون حقوقهم، وكان هنالك نهج حاولت فيه هذه الحكومة الإسرائيلية بيع فكرة زائفة، بأنه يمكنها تخطي القضية الفلسطينية لتحقيق سلام إقليمي وتجاهل الفلسطينيين كما لو أنهم غير موجودين".
وزاد "انظروا إلى الحقائق والأرقام. ماذا رأينا قبل السابع من تشرين الأول. انظروا إلى عدد المستوطنات ومصادرة الأراضي، ومحاصرة وخنق الاقتصاد الفلسطيني، والاعتداءات على المواقع المقدسة، والسردية السياسية التي كانت تخرج عن هذه الحكومة الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي قال إن مهمته هي إحباط تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة".
وأكد "كلنا أدنا قتل المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول، كل الدول العربية أدانت ذلك، إلا أنني لم أسمع مسؤولًا إسرائيليًا واحدًا يدين قتل 29 ألف إنسان في غزة، 75 % منهم نساء وأطفال". وقال "جميعنا لن ننعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم، والحرية والكرامة".
وأضاف "إن السبب الرئيس للصراع، هو الاحتلال الذي يشكل انتهاكاً لكل حق من حقوق الإنسان. ويتصور بعضهم أن المشكلة الوحيدة هي حماس، إلا أن المشكلة الوحيدة هي الاحتلال، الذي لم يكن هنالك أي آفاق لإنهائه، ونحن في العالم العربي قلنا منذ عام 2002 إننا على استعداد لإقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل، مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل لم تفكر في ذلك حتى".
وشدد الصفدي على رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين. وقال "الأردن ومصر كانتا واضحتين بشكل جلي بشأن رفض التهجير. إنه انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، كما أنه لن يحل أي شيء، وسيمهد الطريق لمزيد من الصراع"، قائلا "من يريد السلام، فإن الطريق إلى السلام معروف، وهو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية يمكنها أن تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".
وأضاف "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار تدمير سبل عيش مليوني شخص، لا شيء يمكن أن يبرر مهاجمة المستشفيات، لا شيء يمكن أن يبرر قتل 12 الف طفل، لا شيء يمكن أن يبرر جعل 17 الف طفل في غزة يتيماً. هذا غير مقبول بأي معيار من المعايير"، مؤكداً بأن إسرائيل تجاوزت كل القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وزاد "من غير المقبول الاستمرار بالالتفاف حول الأمور وعدم الاعتراف بأن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود، وهم ليسوا فقط يقولون ذلك، ولكنهم يفعلون كل ما من شأنه أن يجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق، والواقع يشير إلى ذلك".
وأشار الصفدي إلى كيفية تطور الأمور على مدى السنوات الـ15 الماضية؛ وتقويض إسرائيل لكل آفاق السلام، واستمرارها بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. مشيرا إلى الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية، وقال "يتجول المستوطنون حول قرية فلسطينية يقتلون سكانها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء جدي ضدهم".
وزاد "سلحت إسرائيل المستوطنين وقتل المستوطنون أمس أطفالا فلسطينيين، لذا يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، والسبب الأساس للمشكلة هو وجود احتلال لا ترغب الحكومة الإسرائيلية حتى بالاعتراف به".
وقال الصفدي "إسرائيل تأخذ أكثر من مليوني فلسطيني كرهائن في غزة التي بقيت محتلة طوال السنوات الماضية؛ فهي خرجت من غزة، لكنها حاصرت حدودها وسماءها، ومنعت دخول أي من متطلبات الحياة دون إذن منها، ومع كل هذا يدعون بأنهم انسحبوا من غزة".
وأضاف "كانت غزة سجنًا مفتوحًا حتى قبل السابع من تشرين الأول"، مشيراً إلى أنه وفي الأيام العشر الماضية، سمح لـ43 شاحنة فقط بالدخول إلى غزة، محملة بالمساعدات ولم توزع تلك الشاحنات، لأن إسرائيل قتلت حراسة الشرطة التي كانت تحميها. وقال "هنالك 500 ألف شخص يتضورون جوعاً في غزة الآن، وهم في أقسى مستويات المجاعة".
وفي الحديث عن التحريض تساءل الصفدي "عندما يقول نائب رئيس الكنيست إننا نريد حرق غزة، فمن هو المحرض؟"، وأضاف "بالنسبة لصفقة الرهائن، من يريد صفقة لا يبتعد عن المفاوضات. لقد انسحبت إسرائيل من المفاوضات، وأنا شخصياً أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا تريد إنجاز صفقة الرهائن، ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، إنها تريد الاستمرار في هذه الحرب".
وأكد أن السلام الكامل مقابل إنهاء الاحتلال، السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً "نريد سلاماً إقليمياً، نريد أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام، ولكن لا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا تم تلبية حقوق كلا الشعبين".
وزاد "تحدثت مبادرة السلام العربية عن ضمانات عربية كاملة لأمن إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تفعل ما هو صواب، وأن تعترف بأن للفلسطينيين الحق بإقامة دولتهم، والحرية، وأنهم ليسوا حيوانات بشرية، بل أناس يستحقون العيش بكرامة وحرية".
وقال "لا يمكننا الاستمرار بالحديث فقط عن آمال وتطلعات الفلسطينيين، فللفلسطينيين حقوق أيضًا، مذكورة ومضمنة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ حقوق الفلسطينيين في الوجود، في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال "دعونا ننظر للمستقبل. المستقبل الذي نسعى إليه في العالم العربي، هو مستقبل السلام للفلسطينيين وللإسرائيليين وللجميع، ومخاوف إسرائيل الأمنية يجب إدراكها، كما ينبغي إدراك حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة، ولا يمكننا الاستمرار بالحديث عما يحدث في غزة كما لو كان أمرًا عابرًا وتجاهله والمضي قدمًا. توجد كارثة في غزة، الأبرياء هناك يُقتلون، الجيش الإسرائيلي يقتل النساء والأطفال في غزة ويدمر المستشفيات والمدارس، ويجب الاعتراف بذلك".
وزاد الصفدي "أدرك العالم العربي أحداث السابع من تشرين الأول، في حين لم تعترف إسرائيل بعد بالصدمات التي يتعرض لها الفلسطينيون يومًا بعد يوم، فكل يوم يُقتل مئات الفلسطينيين في غزة".
وقال "حتى قبل السابع من تشرين الأول، كان العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ عقود. هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية التي لديها وزراء، يدعون علنًا إلى قتل وتدمير الفلسطينيين".-(بترا)

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