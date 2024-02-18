Monday, 19 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رفض إدانة حماس.. مذيعة بريطانية تطرد ضيفها على الهواء (فيديو)

2/18/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طرد المذيعة البريطانية نادين دوريس، النائب العمالي السابق كريس ويليامسون، من برنامجها؛ وذلك بعد أن وصف دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الكيان الإرهابي" ورفض وصم حماس بـ"الإرهاب".

وظهر خلال مقطع الفيديو، أن المذيعة البريطانية حاولت إجبار المتحدث والنائب السابق بحزب العمال البريطاني، على أن يسحب وصفه لكل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، أو لينسحب من برنامجها "تالك تيفي"، ليُقرّر الانسحاب بالقول "أوك باي".

يشار إلى أن النائب العمالي السابق كريس ويليامسون معروف بمناصرته للقضية الفلسطينية، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وحقه في تقرير مصيره، وهو ما لم يعجب المذيعة البريطانية.

وفي تصريحات سابقة للنائب البرلماني، أكد أن "الكيان الصهيوني يخطط على ما يبدو لاستخدام غاز الأعصاب ضد المقاومة الفلسطينية"، مستفسراً: "أليست هناك حدود لفساد هذا الكيان، وداعميه الأمريكيين؟".


مذيع بريطاني يطرد ضيفه
وقبل أيام حدث موقف مماثل، إذ أقدم المذيع البريطاني الشهير مايكل جيمس ويل على طرد ضيفه الناشط السياسي والنقابي البارز ستيف هيدلي، من الأستديو بسبب هجومه على إسرائيل في أثناء البرنامج.


وقال هيدلي الذي حضر إلى أستوديو اللقاء مرتدياً الكوفية الفلسطينية: "إن الحكومة الإسرائيلية تُعرض أمام العالم، لأن الجميع أدرك أن هناك إبادة جماعية تحدث".

الناشط السياسي المعروف بتوجهه اليساري، أوضح: "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة فاشية، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة إرهابية"، ليقاطعه ويل قائلاً: "هي حكومة ديمقراطية، لا لن أقبل بهذا، هذا غير مقبول، إذا كنت تريد التحدث بسخافات، فاذهب وتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية، أو مكان آخر".


ومع توتر الأعصاب طلب ويل من المنتجين التدخل وطرد هيدلي من الأستوديو، وبعد أن عجز المنتج عن إقناع هيدلي بالانتقال من كرسيه وميكروفونه، قرر ويل أن يتدخل بنفسه وشوهد بالكاميرا وهو يقترب من هيدلي ويصرخ: "اخرج، هيا"، وهو ما رد عليه هيدلي قائلاً: "تريد أن تضربني؟"، ليقول ويل: "أنا لا أحاول الاعتداء عليك؛ أنا رجل عجوز مصاب بالسرطان". -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

بعد صراخها بوجه البرغوثي.. 15 ألف شكوى ضد المذيعة جوليا هارتلي

مصطفى البرغوثي يطالب قناة بريطانية بالاعتذار بعد تصرف عنصري بحقه (فيديو)

MENAFN18022024000072011014ID1107868729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث