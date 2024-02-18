نتنياهو يفكر الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل تطبيع..

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

من أرئيل كهانا 18/2/2024

يفكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسليم بحكم الأمر الواقع بالنية الأميركية للاعتراف بدولة فلسطينية مقابل اختراق تاريخي مع السعودية.

وحسب مقترح الإطار، يعترف الأميركيون بطرف واحد بدولة فلسطينية، فيما تعارض إسرائيل وتوضح، أن اتفاقا دائما يتضمن دولة فلسطينية لا يبحث إلا بمفاوضات مباشرة. ويستهدف التسليم بالخطوة الأميركية إحداث اختراق سياسي تاريخي مع السعودية – هذا ما يقوله لـ"إسرائيل اليوم" مصدر سياسي مطلع على التفاصيل.

وكانت "واشنطن بوست" نشرت الخميس الماضي، أن إدارة بايدن تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في غضون بضعة أسابيع. وواجهت هذه الخطوة انتقادا شديدا من جانب وزراء كثيرين في الحكومة بدعوى أن إقامة دولة فلسطينية تعرض إسرائيل للخطر بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). غير أن نتنياهو عقب بتأخير وبشكل منضبط على الخطوة التي تفكر فيها واشنطن. لم يتحدث في الموضوع. وفي الليلة التي بين الخميس والجمعة الماضيين فقط نشر مكتبه ما قاله في الموضوع في جلسة الكابينت. وأول من أمس كرر نتنياهو ما قاله في إحاطة للصحفيين فقال: "إسرائيل ترفض رفضا تاما إملاءات دولية في موضوع التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. مثل هذه التسوية لن تتحقق إلا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة".

وأضاف نتنياهو، "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر) يمنح جائزة هائلة (للمقاومة) لم يشهد لها مثيل ويمنع كل تسوية مستقبلية للسلام".

ويشرح مصدر سياسي، أن التأخير في رد نتنياهو، والصيغة المحدودة التي تم اختيارها يعبران عن التفاهم الذي تبلور مع الإدارة الأميركية والذي في إطاره وإن كان نتنياهو يعرب عن المعارضة للاعتراف أحادي الجانب، إلا أنه سيعرب عن موافقته على مفاوضات مع الفلسطينيين على تسوية مستقبلية ومن دون شروط مسبقة. ومن خلال هذه الصياغة، يأمل نتنياهو في أن يتمكن الأميركيون من إقناع السعوديين أن إسرائيل اجتازت شوطا مهما في المسألة الفلسطينية. ومقابل ذلك يكون استعداد الرياض لاعتراف تاريخي بإسرائيل. يشار إلى أن نتنياهو لم يقرر نهائيا بعد في هذا الاتجاه لكنه يدرسه بجدية مع الوزير رون ديرمر، الذي يقوم عنه بالمحادثات مع الأميركيين.

وعارضت إسرائيل عشرات السنين نية دول في الغرب الاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية. والافتراض في القدس هو أن هذا الاعتراف يشكل جائزة للفلسطينيين ويقلل من رغبتهم في إجراء مفاوضات مع إسرائيل، وذلك لأن الأسرة الدولية على أي حال تنتزع منها تنازلات من طرف واحد. وقال مصدر سياسي: "إنه إذا أخرجت الخطوة الأميركية إلى حيز التنفيذ، فإن معناها سيكون ضربة سياسية قاسية". وقدر أن دولا غربية عديدة ستسير في أعقاب واشنطن وتعترف بدولة فلسطينية. ومع ذلك توجد أهمية كبيرة لصيغة الاعتراف إذا ما حددت ما الأراضي الإقليمية والعاصمة لتلك الدولة، والمسيطرة في مجالها الأمني وجوانب أخرى. لم يصلنا الرد على هذا الموضوع من مكتب رئيس الوزراء.