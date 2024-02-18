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إسرائيل تخاطر باتفاقات السلام القائمة

2/18/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 18/2/2024

عمليا"، قال أول من أمس وزير الخارجية الأميركي في ميونيخ. "كل دولة عربية تريد دمج إسرائيل في المنطقة من أجل تطبيع علاقاتها معها وأن توفر لها التزامات أمنية. هكذا تستطيع إسرائيل الشعور بأنها أكثر أمنا".
حلم الرئيس الأميركي، الذي تمت صياغته بلسان وزير الخارجية، يشترط تحققه بإقامة الدولة الفلسطينية، لكنه ليس كاملا. مشكوك فيه إذا كان لبنان، الذي سياسته يتم إملاءها على يد حزب الله وإيران، واليمن الذي هو محكوم في معظمه من قبل الحوثيين، والعراق الذي أصبح دولة شقيقة لإيران، أو سورية التي تدير حسابات جغرافية منفصلة مع إسرائيل – كل هذه الدول ستسارع إلى عقد اتفاقات سلام مع اسرائيل إذا تمت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
لكن من السابق، لأوانه فحص العلامات الأولية لهذه البشرى، في الوقت الذي فيه الوعد الذي تنطوي عليه أصلا، يسقط في إسرائيل على أذن صماء، ولا سيما بسبب الثمن السياسي المؤلم لتحقيقه. الحرب في غزة والتهديد بعملية واسعة في رفح، والمطالبة بتقييد دخول المسلمين الى الحرم في شهر رمضان، الذي سيبدأ بعد 20 يوم تقريبا، وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كل ذلك يوضح أن المسار المفضل على الحكومة في هذه الأثناء ليس التطبيع. عمليا، إسرائيل مستعدة لتعريض اتفاقات السلام التي وقعت في السابق مع عدد من الدول العربية للخطر.
بلينكن لم يأت بأي شيء جديد عندما عرض هذا الحلم. فقد لخص مبادئ قرار الجامعة العربية من العام 2002 في قمة بيروت: مقابل انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها في العام 1967 وموافقتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة في حدود العام 1967، بما في ذلك قطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين حسب قرار الأمم المتحدة 194، مقابل كل ذلك الدول العربية تؤكد أنها "ستعتبر ذلك نهاية للنزاع الإسرائيلي – العربي وستقوم بالتوقيع على اتفاقات سلام مع إسرائيل وستوفر الأمن لجميع دول المنطقة؛ وستقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذه الاتفاقات الشاملة".
في القريب تكون قد مرت 22 سنة على هذا القرار التاريخي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من أي صيغة، يتم اقتراحها لحل النزاع. ولكن في هذه الفترة لم يحصل على الدعم الأميركي، من أجل تطبيقه بسرعة، كما يحصل في الأشهر الأخيرة. "صفقة القرن" لترامب في 2020، التي استندت ضمن أمور أخرى، إلى المبادرة العربية التي أثمرت السلام التاريخي بين اسرائيل واتحاد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، مقابل تنازلات أميركية، سياسية واقتصادية، لكن ليس تنازلات إسرائيلية، لم تضع أي أساس حقيقي لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وفي الأصل لا يمكن أن تشكل الأساس لسلام شامل مع جميع الدول العربية بالصورة التي يطرحها بلينكن الآن. الأكثر أهمية من ذلك هو أن رحلة التطبيع التي قام بها ترامب هي التي أعطت لإسرائيل المبرر النهائي للتوقف عن كل انشغال بالقضية الفلسطينية. فقد شكل في نظرها الدليل على أن إسرائيل يمكنها التوصل إلى اتفاقات سلام مع الدول العربية حتى من دون حل القضية الفلسطينية ومن دون الانسحاب من المناطق وتفكيك المستوطنات، وحتى من دون الانسحاب من هضبة الجولان التي تم شملها في مبادرة السلام العربية.
هذه المعادلة المريحة والكاذبة، حطمتها الحرب في غزة، التي تجبر إسرائيل الآن على إعطاء إجابات عملية على طلبات محددة، هذه المرة على طلبات الولايات المتحدة وفي أعقاب ذلك طلبات الدول الأوروبية. خلافا لخطة ترامب أو مفاوضات سابقة، التي تم إجراؤها أو إملاؤها من "الأعلى" جزءا من رؤية أو تطلع لإنجاز سياسي معين، فإن مبادرة جو بايدن، التي كانت بنصف قدم خارج الشرق الأوسط، يقوم بإملائها الميدان من "الأسفل" بسبب ضرورة حيوية وفورية، التي تطورت من أسس تكتيكية إلى خريطة طريق استراتيجية. هذه الضرورة تشمل إطلاق سراح المخطوفين المتعلق بوقف طويل المدى لإطلاق النار أو الوقف الكامل؛ التهديد بإلحاق الضرر الشديد بحوالي 1.5 مليون غزي الذين يتعرضون للتهديد بهجوم كثيف؛ ضرورة ايجاد حل معقول لأكثر من مليون إنسان من دون مأوى؛ خوف مصر من اقتحام الحدود نحو شبه جزيرة سيناء؛ اشتعال المواجهة على الحدود مع لبنان وتطورها إلى حرب بين دول وحرب إقليمية.
من الضروري التوضيح هنا، أن قضية المخطوفين ليست المحور الذي تدور حوله كل مركبات المواجهة. المعركة في رفح ونتائجها المهددة مثل مراحل القتال السابقة هي جزء لا يتجزأ من خطة العمل بعنوان "القضاء على حماس"، أو الاسم الفاخر "النصر المطلق". المخطوفون لم يمنعوا القتال حتى الآن، وإذا حكمنا على الأمور حسب تصريحات وزراء في الحكومة وحسب القاعدة التي يستند إليها نتنياهو وتصريحات بعض المتحدثين وأبواق وسائل الإعلام، فإن المخطوفين أصبحوا "ضررا بيئيا" يمكن التنازل عنه. يبدو أن الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل لسكان القطاع، والتي يتوقع أن تزداد، هي التي تحرك الاستراتيجة والكوابح التي ربما يمكنها وقف مواصلة الهجوم وأن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار. هذه توجد في واشنطن التي تشعر بالقلق من الانتقادات الداخلية بسبب موقفها المتسامح مع إسرائيل، ومن التورط العسكري العميق، أكثر بكثير من التورط الذي غرقت فيه بالفعل في كل المنطقة.
كلما تبين لواشنطن أن اليوم التالي غير مشمول في رزنامة اسرائيل، فإنها تضطر إلى أن تبلور بنفسها خطة عمل استراتيجية وتحاول إملاءها على نتنياهو. النتيجة هي أنه من موقع دولة عظمى، التي أسهامها الأساسي كان يجب أن يكون تشكيل ردع أمام هجوم متعدد الساحات ضد إسرائيل، وإعطاء حزام أمان تصريحي بواسطة استعراض القوة (اضافة الى المساعدات الاقتصادية والامنية الكبيرة)، الولايات المتحدة مضطرة الآن إلى أن تدير بنفسها ساحات المواجهة واستخدام ادارة جزئية من اجل تحييد التهديد الاستراتيجي الإقليمي الذي نشأ في قطاع غزة.
نجاح هذا الجهد السياسي يتعلق الآن باستعداد السلطة الفلسطينية، "محدثة" أو "مطورة"، لتحمل المسؤولية في القطاع، على الأقل المجالات المدنية، ويتعلق بموافقة إسرائيل على السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل كإدارة مدنية. محمود عباس (أبو مازن)، القارئ المخضرم للفرص التاريخية ولكن ليس بالضرورة زعيم يعرف كيفية عدم تفويتها، وضع شرط أساسي لعودته الى غزة وهو "ليس فقط وقف إطلاق النار، الذي هو حيوي من أجل إقامة حياة مدنية في غزة، بل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، أو على الأقل القيام بخطوات جوهرية لا يمكن التراجع عنها قبيل الاعتراف بها مثل عقد مؤتمر دولي".
في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية عرض عباس التفاصيل: "يجب البدء بإعداد حل سياسي يقوم على قرارات الامم المتحدة والمبادرة العربية. هذه العملية ستبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي ستحصل على مكانة دولة كاملة في الأمم المتحدة من خلال قرار لمجلس الأمن، عقد مؤتمر سلام بضمانات دولية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال على أرض فلسطين، عاصمتها القدس الشرقية في حدود العام 1967، من أجل تطبيق حل الدولة الفلسطينية على صيغة دولتين لشعبين".
هذا هو الآن موقف السعودية، الذي استبدل موقفها السابق قبل الحرب، حيث كانت المفاوضات على التطبيع اوشكت على النضوج، التي بحسبها كان يكفي القيام بخطوات تحسن فقط ظروف حياة الفلسطينيين. واشنطن تؤيد الطلب الفلسطيني، وفرنسا ايضا التي اعلن رئيسها عمانويل ميكرون أول من أمس بأن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد طابو بالنسبة لي. نحن مدينون بذلك للفلسطينيين". وبريطانيا التي وزير خارجيتها أعلن بأن "البدء بخطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعتبر هدية للارهاب". حملة الدعم هذه فقط ستزداد الى أن تصبح قرارا ملزما لمجلس الأمن، في الوقت الذي لا يوجد فيه لإسرائيل أي خطة عمل باستثناء التصريحات الفارغة.

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