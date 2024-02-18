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مع تمترس الطرفين احتمال تحقيق هدنة يتقلص

2/18/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 18/2/2024

بضع ساعات كرسها في الأسبوع الماضي الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمحادثات هاتفية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. حسب التقارير، بايدن أكد لنتنياهو الحاجة إلى التوصل وبسرعة إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح المخطوفين، وعبر عن القلق على حياتهم. أيضا زيارة رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز في إسرائيل بعد قمة القاهرة، تدل على الأهمية التي تعطيها الإدارة الأميركية لهذا الأمر. نتنياهو، كما كان يمكن الاستنتاج حتى في المؤتمر الصحفي الذي أجراه أمس (الذي استهدف التغطية التلفزيونية على المظاهرات ضده، لا يسارع إلى تقديم إجابة).
رئيس الحكومة يواصل طرح مواقف متصلبة في المفاوضات غير المباشرة حول الصفقة، التي تأتي مع طلبات مبالغ فيها لحماس. اسماعيل هنية، رئيس حماس الخارج، قال في نهاية الأسبوع: "إن منظمته تطلب "وقف مطلق للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج القطاع ورفع الحصار وعودة النازحين، ولا سيما إلى شمال القطاع، والالتزام بإعادة إعمار القطاع". بكلمات أخرى، فإن خط نتنياهو المتشدد عادت حماس لترد بمثله وتتفوق عليه.
إذا كانت هناك أي احتمالية لصفقة قريبة، فإن هذه الاحتمالية يبدو أنها آخذة في التقلص، هذا خطر واضح وفوري على حياة المخطوفين (الذين حوالي 32 من بين الـ 134 منهم تم الإعلان عن موتهم من قبل الجيش الإسرائيلي)، إزاء الشروط الصعبة التي يحتجزون فيها والفترة الطويلة التي انقضت منذ اختطافهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر). عائلات المخطوفين التي تدرك ذلك تصعب قليلا خطواتها، لكن يبدو أن نضالها بقي مؤدب جدا، مع الأخذ في الحسبان الظروف الفظيعة. يوجد وقت لنتنياهو، ويوجد وقت لهنية، لكن وقت المخطوفين ينفد.
الإدارة الأميركية تسعى إلى تطبيق مرحلة أولى من صفقة جديدة، إطلاق سراح نحو 35 امرأة ومسنا ومريضا مقابل وقف نار لمدة 45 يوما قبيل بداية شهر رمضان، الذي يتوقع أن يبدأ في آذار (مارس) المقبل. في هذه الأثناء يبدو أن الفجوة كبيرة حتى فيما يتعلق بحجم انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وحول النسبة بين المحررين الإسرائيليين والفلسطينيين. يوجد للإدارة الأميركية طموح أكبر، يهدف إلى دمج إطلاق سراح المخطوفين وانهاء الحرب مع صفقة في الشرق الأوسط، تشمل اعترافا مبدئيا بحل الدولتين، التطبيع بين إسرائيل والسعودية والتوصل إلى حل دبلوماسي للمواجهة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود مع لبنان.
كبار قادة الجيش والشاباك والموساد شركاء في بلورة خطة لإطار المفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين، التي تم تقديمها لنتنياهو ورفضها. من المرجح أنهم في الجيش سيؤيدون صفقة تبادل حتى بثمن وقف طويل لإطلاق النار مع الإدراك، أن هذه المأساة تمزق المجتمع في إسرائيل. مع ذلك، لا يمكن القول: "إن رؤساء الأمن سيخرجون عن طورهم من أجل الضغط على نتنياهو للدفع قدما بصفقة سريعة. هذه ليست فقط مسألة موافقة على أوامر المستوى السياسي: وقف القتال سيسرع تقدم التحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى الحرب، أيضا سلسلة استقالات متوقعة لضباط كبار في جهاز الأمن. حتى بصورة غير واعية، فإنه توجد لجهاز الأمن مصلحة ما في استمرار الحرب. نتنياهو توجد له بالتأكيد مثل هذه المصلحة، كما يدل على ذلك وعده المتكرر بـ"الانتصار المطلق" الوشيك.
وزير الخارجية الأميركي قال أول من أمس، في لقائه مع الرئيس اسحق هرتسوغ في ميونيخ: "إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتخذ إجراء خطوات مهمة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة". الإدارة الأميركية، قال بلينكن: "لن تؤيد أي اقتحام إسرائيلي في رفح إلى حين عرض خطة موثوقة لغخلاء اكثر من مليون فلسطيني من المنطقة".
هذه الخطة لم يتم استكمالها بعد، رغم التصريحات والتسريبات الكثيرة لوسائل الإعلام. فمن أجل احتلال رفح الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى عمليتي إعداد، تحتاجان إلى الوقت، إخلاء معظم السكان مثلما كان في شمال القطاع وبعد ذلك في خانيونس، وتخصيص المزيد من القوات النظامية من خلال إعادة استدعاء وحدات الاحتياط التي جميعها تقريبا تم تسريحها في الفترة الأخيرة.
المنطقة الزراعية الصغيرة في المواصي قرب شاطئ البحر والتي تقع في شمال رفح، لا يمكنها أن تستوعب، عمليا مئات آلاف السكان في خيام؛ والمناطق الكثيرة شمالا تعرضت لدمار كبير في هجمات الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب. إعادة السكان إلى غزة وخانيونس تعني العيش بين الأنقاض، من دون أي بنى تحتية؛ أيضا إسرائيل تنظر إلى دفع السكان من جنوب القطاع إلى وادي غزة جزءا من الثمن الذي يدفعه الفلسطينيين على المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتربط في هذه الأثناء عودة السكان بإنهاء الحرب.
إن رفض الحكومة لوضع خطة واضحة حول الاستمرار في الحرب، ولا نريد التحدث عن ترتيبات اليوم التالي، يصعب على المستوى العسكري في جهاز الأمن، وأيضا يصعب على جهات أميركية وأوروبية توجد في تواصل مع إسرائيل. ادعاء حكومات أجنبية ومؤسسات دولية هو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقات، حتى لو مؤقتة، حول ما يحدث في القطاع لأن الإسرائيليين الذين يتحدثون معهم لا يتعهدون بأي شيء.
في الجيش اعتادوا لسنوات على أنه لا يمكن الحصول على توجيه واضح من المستوى السياسي حول نواياه، هذا واقع يجد التعبير حتى في مناورات هيئة الأركان التي تحاكي الحروب، التي فيها وضع النهاية يبقى غامضا لأن الحكومة لا توضح للجيش رغبتها. هذه المرة، إزاء القيود السياسية، فإن الواقع حتى متطرف أكثر. قلائل، في إسرائيل وفي الساحة الدولية، يدركون ما الذي يسعى إليه نتنياهو.
في الميدان نفسه، يصعب إيجاد الانطباع بأن الجيش يضغط على الحكومة من أجل التقدم نحو رفح. ما يزال الجيش الإسرائيلي والشاباك يركزون العمل في خانيونس، حيث هناك تستمر مطاردة كبار قادة حماس وعلى رأسهم السنوار، إضافة إلى اقتحامات محددة الزمن في شمال القطاع. هذه النشاطات تحتاج إلى بضعة أسابيع على الأقل، أيضا عندها لا يوجد أي يقين بأنها ستنتهي باعتقال كبار قادة حماس. بقي مخيمان للاجئين في وسط القطاع وهما النصيرات ودير البلح، اللذان لم تعمل إسرائيل فيهما حتى الآن. كتائب حماس تعتبر قوية ومنظمة أكثر من الكتائب الأربع في رفح. وفي مخيمات الوسط بقيت هناك بنى تحتية لإنتاج السلاح من قبل حماس والتي لم تتضرر.
في خانيونس انخفضت الأحداث ومقاومة حماس العسكرية مثلما في مناطق أخرى، وهي مقاومة تستند إلى خلايا صغيرة تشارك في القتال بدلا من الاستناد إلى سرايا وفصائل منظمة. يبدو أيضا أنه يوجد تأثير للظروف القاسية في الأنفاق، مثل مشكلة التهوية وصعوبة في التموين والضغط نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي، فقط القليل من القادة بقوا كي يقاتلوا على رأس رجالهم. ولكن كل ذلك لا تتم ترجمته حتى الآن إلى كتلة حاسمة تؤدي إلى استسلام حماس تحت الضغط العسكري.

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