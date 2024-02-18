Monday, 19 February 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ويرتكب 13 مجزرة في غزة

2/18/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- على وقع اشتداد الخلافات داخل الكيان المُحتل بشأن دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل؛ عارضت حكومة الحرب بالاجماع "أي اعتراف أحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية.
فيما، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجرزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتزامن ذلك مع تردي الأوضاع المعيشية في مناطق مختلفة بالقطاع.
في هذه الأثناء، تتزايد المخاوف من احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة، خصوصا في المناطق الشمالية، بسبب النقص الحاد في الغذاء، وذلك لاستمرار الحصار الصهيوني ومنع قوات الاحتلال دخولَ المساعدات.
وغالط رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، ما تردد من أنباء حول موافقته على اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية من جانب واحد على حدود 1967، مقابل توسيع علاقات الاحتلال الإقليمية، مؤكداً رفضه القاطع لإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي خطوة أميركية جديدة لدعم عدوان الاحتلال على قطاع غزة، فقد قالت الولايات المتحدة انها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ضد غزة وإنجاز تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واحترام القانون الدولي.
ويأتي الإسناد الأميركي المفتوح للاحتلال بالتزامن مع دعوة روسيا لجميع الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في موسكو في 26 من الشهر الحالي، في مسعى روسي لتوحيد المواقف بين الفلسطينيين وهم على اعتباب مرحلة مفصلية ومصيرية جراء حرب الابادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع.
وسيبحث 14 فصيلا فلسطينياً في موسكو ملف تشكيل "حكومة تكنوقراط" تتولى مهامها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، إلى جانب الانضمام لمنظمة التحرير، لاسيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وأهمية توحيد المواقف بشأن تحديات المرحلة الحالية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح له أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إن "حركة "حماس" جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وإن الشعب الفلسطيني بحاجة للوحدة الوطنية، حيث لا بد من وحدة الأطراف الفلسطينية في الأجندة السياسية والاستعداد لإجراء الانتخابات".
وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، محذراً من محاولات الاحتلال "دفع أهل غزة نحو معبر رفح"، في الوقت الذي لن تسمح فيه مصر بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها.
وأكد ضرورة "إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، فالحديث عن حل الدولتين مستمر منذ ثلاثة عقود، ولابد من الانتقال لمرحلة التنفيذ"، معتبراً أن الجانب الفلسطيني، بمن فيه "حماس"، يوافق على حل الدولتين ولكن لا يوجد شريك في الكيان المُحتل يمكن للسلطة الفلسطينية التحاور معه".
في حين أكد بيان للفصائل الفلسطينية أن وحدة الصف الداخلية ضرورية لحماية الجبهة الداخلية ودعم المقاومة الفلسطينية، داعياً الشعب الفلسطيني للثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية، بمواجهة ما وصفها "محاولات العبث" التي تمارسها بعض الجهات لخدمة الاحتلال.
وفي الأثناء؛ خرجت إلى العلن الخلافات الصهيونية الداخلية بشأن الموقف من دخول المصلين المسلمين من الضفة الغربية المحتلة إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وطبقاً لوسائل إعلام الاحتلال، فإن شرطة الاحتلال اقترحت نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ"حملات التحريض" أو رفع أعلام حركة حماس ولكنه لم يلق قبولا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفاً من التصعيد في القدس المحتلة.
ويكمن وجه الخلاف في موقف شرطة الاحتلال الذي يشير، بالنسبة لمعارضيه، إلى "السماح بالدخول للمجتمع اليهودي ابتداءً من سن 60 عاماً، ومن سن 45 عامًا بالنسبة للفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948"، أما موقف "الشاباك" فيشير إلى السماح بالدخول من سن 45 عامًا، مع عدم وجود قيود على فلسطيني 1948.
يأتي ذلك على خلفية مطالبة ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني، "إيتمار بن غفير"، بحظر دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان بينما يُسمح للفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 بالدخول ابتداءً من سن 70 عاماً.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حدّت سلطات الاحتلال إلى حد كبير من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالتوازي مع تصعيد عمليات الاقتحام التي تنفذها قواتها في الضفة الغربية.
في غضون ذلك، يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 127 شهيداً و205 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بأنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 28,985 شهيداً و 68,883 إصابة.
ويتوازى ذلك مع التصعيد في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني نبيل عطا عامر (19 عاماً) برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في مخيم طولكرم عقب اقتحامه وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين.
وفي وقت سابق من يوم أمس؛ دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقاً مشدداً على المخيم، وسط إطلاق نار بالمكان، بالتزامن مع عرقلة عمل الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصابين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، وانتشرت فيها ونصبت الحواجز بشكل عشوائي كما داهمت بعض المحلات التجارية، وأطلقت القنابل الغازية بكثافة عند حاجز مخيم شعفاط باتجاه الفلسطينيين، في إطار تصعيدها الخطير ضد الضفة الغربية.

MENAFN18022024000072011014ID1107868723

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث