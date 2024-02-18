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الاحتلال يرفض إخلاء المرضى من مستشفى ناصر

2/18/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الطبيب ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر بخان يونس.
 من جهتها، قالت وزارة الصحة بغزة إن 150 مريضا لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال يرفض إخلاء المرضى في مجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى، مما يعرض حياتهم للخطر.

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