الاحتلال يرفض إخلاء المرضى من مستشفى ناصر

الاحتلال يرفض إخلاء المرضى من مستشفى ناصر
التاريخ
2/18/2024 11:23:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الطبيب ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر بخان يونس.
من جهتها، قالت وزارة الصحة بغزة إن 150 مريضا لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال يرفض إخلاء المرضى في مجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى، مما يعرض حياتهم للخطر.
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