استهداف سفينة بريطانية بمضيق باب المندب
التاريخ
2/18/2024 11:23:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.
التفاصيل لاحقا...
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