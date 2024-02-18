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مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل لا يمكنها هزيمة حماس بالقتال

2/18/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إن إسرائيل لا يمكنها هزيمة“حماس” بالقتال.
وشدد بوريل، على وجوب طرح خطة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بندوة عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وأضاف بوريل:“إذا أردنا أن نلعب دوراً جيوسياسياً في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فنحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتحاداً، كما هو الحال في الملف الأوكراني. لكن هنا توجد مقاربات مختلفة، والعديد من الدول تريد أن تلعب لعبتها الخاصة”.

وذكر أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون اتجاه واضح لمستقبل الشعب الفلسطيني.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي“ليس عسكريا”.

وتابع قائلا:“حماس عبارة عن فكر ولا يمكنكم قتل أي فكر. الطريقة الوحيدة لقتل فكر تقديم فكر أفضل. وبطبيعة الحال، البديل ضمان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معا في سلام وأمن”.

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