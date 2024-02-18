‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مقدمة

يسوّق العدو الصهيوني هجومه على الفلسطينيين على أنه شيء بدأ، يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتسانده في ذلك المؤسسة الإمبريالية الغربية: (الإرهابيون) الفلسطينون هم الذين "بدأوا" بمهاجمة ما تُدعى "إسرائيل". وليس هذا جديدًا على عبث الكيان الصهيوني بالمراحل. كانت الحرب الاحتلالية التوسعية في العام 1967، كما سوقها -ونجح في ذلك إلى حد كبير- هي بداية الصراع. وبذلك، نُسيت نكبة الفلسطينيين الأصلية في 1948، وأصبح القاصي والداني يطالبون للفلسطينيين بأراضي الـ67 كحل يصفونه بأنه "عادل وشامل". والآن، ربما تُختزل المطالبات مرة أخرى إلى مجرد إعادة الأراضي التي احتلها الكيان في غزة وإعادة المهجّرين إلى منازلهم في القطاع، والأراضي التي يغتصبها المستوطنون في الضفة الغربية!

ما تزال المشكلة الكبيرة التي تعترض السرد الفلسطيني هي التجزيء والاستلال من السياق الذي يستغله الكيان ومناصروه، في الإعلام والسياسة، بأفضل ما يكون. ومن المؤسف أن الرواية العربية السائدة تساير هذا النهج وتتبناه في إعلاناتها. وكان آخر ذلك الإدانات التي صدرت لعملية ""حماس"" والمقاومة في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد وافق كل المداخلين لصالح رواية الكيان على أن الفلسطينيين هم المعتدون، وتناسوا عن قصد غير بريء موضع هذه الحادثة في سياق الاستعمار الاستيطاني الصهيوني مقابل شعب خاضع للاستعمار يمارس حقه المشروع دوليًا في مقاومة الاحتلال.

في سياق الصراع الجاري الآن في غزة، ينبغي العودة إلى مرجعية السياق. والكثيرون يفعلون؛ البعض بعودة إلى البدء في العام 1948 وقبله، والبعض أقرب -إلى العدوان المستمر على قطاع غزة في شكل الحصار الخانق الذي فرضه الكيان الصهيوني على القطاع منذ 17 عامًا. وبالإضافة إلى تقييد دخول وخروج السلع والناس إلى القطاع ومنه، استمر الكيان في شن الحملات العسكرية المدمرة والقاتلة التي يسميها بـ"جز العشب" وفرض حمية غذائية قاسية على سكان غزة ليعيشوا على الخط بين الحياة والموت جوعًا.

قبل 12 عشر عامًا تقريبًا، قام المفكر اليهودي-الأميركي الكبير، نعوم تشومسكي، بزيارة إلى قطاع غزة في الفترة ما بين 25-30 تشرين الأول (أكتوبر) 2012. وبعيد زيارته، سجل تشومسكي انطباعاته التي رسم فيها الصورة القاتمة للوضع في القطاع، واصفًا إياه بأنه "سجن في الهواء الطلق". وسلطت انطباعاته الضوء على الأزمة الإنسانية الفتاكة الناجمة عن حصار الكيان الذي فرض قيودًا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع، مما أدى إلى شل الاقتصاد والبنية التحتية. وتحدث تشومسكي عن معاناة السكان الفلسطينيين، والحاجة الملحة إلى التضامن والعمل الدوليين لمعالجة محنتهم. وانتقد العنف والقمع المستمرين اللذين يواجههما سكان غزة، داعيا إلى حل عادل يحترم حقوق وكرامة الفلسطينيين.‏

‏وصفت ملاحظات تشومسكي الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها سكان غزة، الذين واجهوا نقصًا في الموارد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والمياه النظيفة. وأدانت استخدام الكيان غير المتناسب للقوة، وإدامته دورة العنف التي تعمق عاناة المدنيين الأبرياء. وساهمت زيارة تشومسكي وما ألهمته من انطباعات بلا شك على رفع مستوى الوعي حول الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع، والدعوة إلى مزيد من المساءلة والدعم من المجتمع الدولي في السعي إلى حل ينصف الفلسطينيين.‏

مع أن تشومسكي كتب انطباعاته قبل نحو 14 عامًا، فإن مضمونها يظل صالحًا دائمًا كوثيقة تفسر مآلات الصراع في القطاع الفلسطيني الذي يواجه اليوم مرحلة أقسى في سياق الإبادة الجماعية الدائمة لمواطنيه.



علاء الدين أبو زينة

نعوم تشومسكي* - (تروث أوت) 4/11/2012

انطباعات عن غزة

نعوم تشومسكي*

حتى ليلة واحدة في السجن تكفي لتذوق طعم ما يعينه أن يكون المرء تحت السيطرة الكاملة لقوة خارجية. ولا يحتاج المرء إلى أكثر من يوم واحد في غزة ليشرع في تقدير ما تعنيه محاولة البقاء على قيد الحياة في أكبر سجن مفتوح في العالم، حيث ما يزال مليون ونصف المليون من الناس، في أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، موضوعاً مستمراً للإرهاب العشوائي والوحشي، والعقاب التعسفي بلا تمييز، بلا غاية سوى إهانتهم وإذلالهم، وتحقيق الهدف الأبعد المتمثل في ضمان سحق آمال الفلسطينيين بغد أفضل، وإجهاض الدعم العالمي لحل دبلوماسي يضمن لهم الحقوق.

وقد تجسدت شدة التزام القيادة الإسرائيلية بهذه الغايات بلا هوادة عندما حذرت هذه القيادة من أنها سوف "تُجن" إذا نالت الحقوق الفلسطينية اعترافاً محدوداً في الأمم المتحدة. ولم يكن ذلك منعطفاً جديداً، وإنما يتجذر التهديد بـ"الجنون" في أطروحات حكومات حزب العمل في الخمسينيات، إلى جانب "عقدة شمشون" ذات الصلة: سوف نهدم جدران المعبد إذا عبرها أحد. ومع أن هذا كان مجرد تهديد أجوف في تلك الأوقات، فإنه لم يعد كذلك اليوم.

وليس الإذلال المقصود والمبيَّت جديداً بدوره، ولو أنه يتخذ اشكالاً جديدة كل الوقت. قبل ثلاثين عاماً، قدم قادة سياسيون إسرائيليون، بمن فيهم بعضٌ من أبرز الصقور، رواية مفصلة مريعة حول كيفية إساءة المستوطنين للفلسطينيين بانتظام، وبأكثر الطرق وضاعة، بينما يتمتعون بالحصانة وضمان الإفلات التام من العقاب. وكتب المحلل العسكري-السياسي البارز يورام بيري Yoram Peri باشمئزاز بالغ، أن مهمة الجيش ليست الدفاع عن الدولة، وإنما "غمط حقوق الأبرياء لمجرد أنهم عرب ("زنوج"، "مهاجرون رعاع") يعيشون في الأرض التي وعدنا الله بها".

وتم اختيار سكان غزة بشكل خاص لتلقي العقاب القاسي. ويكاد يكون ضرباً من المعجزات أن يتمكن الناس فيها من الحفاظ على الوجود. أما كيف يفعلون، فبالطريقة التي وصفها رجا شحادة في مذكراته المعبرة التي كتبها قبل ثلاثين عاماً، "الطريق الثالث"، المستندة إلى عمله كمحام شارك في المهمة المستحيلة المتمثلة في محاولة حماية الحقوق الأساسية في ظل نظام قانوني تم تصميمه لضمان فشل المهمة، وإلى تجربته الشخصية باعتباره فلسطينياً صامداً يشاهد وطنه وهو يتحول إلى سجن على أيدي محتلين وحشيين يستطيعون فعل كل شيء، لكنه يستطيع "التحمل" بطريقة ما.

أصبح الوضع أسوأ بكثير منذ كتب شحادة مذكراته. كانت اتفاقيات أوسلو، التي تم الاحتفاء بها بكثير من الضجة في العالم 1993، قد قررت أن قطاع غزة والضفة الغربية هما كيان إقليمي واحد. وبحلول ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل قد وضعتا مسبقاً برنامجهما لفصل المنطقتين عن بعضهما بعضا بشكل كامل، بغية تعطيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية ومعاقبة العرب في كلتا المنطقتين.

ومع ذلك، أصبح عقاب سكان غزة أكثر حدة في كانون الثاني (يناير) من العام 2006، عندما ارتكب الغزيون جريمة كبرى: لقد صوتوا "بالطريقة الخطأ" في أول انتخابات حرة تُجرى في العالم العربي، فانتخبوا "حماس". وطريقة للتعبير عن "تشوفهما العاطفي للديمقراطية" قامت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، بدعم من الاتحاد الأوروبي المدجن، بفرض حصار وحشي على القطاع، مصحوباً بهجمات عسكرية مكثفة. كما لجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى إعمال إجراء معياري تستخدمه عندما ينتخب بعض السكان العصاة الحكومة الخطأ: ترتيب انقلاب عسكري لاستعادة النظام.

بل إن سكان غزة ارتكبو جريمة أكبر بكثير بعد سنة من ذلك عندما أحبطوا محاولة الانقلاب، وهو ما أفضى إلى تصعيد حاد في الحصار والهجمات العسكرية. ثم توجت هذه الجهود في شتاء 2009/2008، بعملية "الرصاص المصبوب"، التي كانت من الاستعراضات الأكثر جبناً وشراسة للقوة العسكرية في الذاكرة الحديثة، عندما تم إخضاع السكان المدنيين العزل، المحاصرين الذين لا يملكون أي وسيلة للهرب، لهجوم لا هوادة فيه تشنه إحدى أكثر منظومات العالم العسكرية تقدماً، بالاعتماد على الأسلحة الأميركية وبالحماية الدبلوماسية للولايات المتحدة الأميركية. وثمة شهادة على المذبحة، "الوأد"، حسب كلماتهما، قدمها الطبيبان النرويجيان الشجاعان اللذان عملا في المستشفى الرئيسي في غزة خلال الهجوم الخالي من الشفقة، مادس جيلبرت وإريك فوسه، في كتابهما المدهش "عيون في غزة".

لم يستطيع الرئيس المنتخب، باراك أوباما، أن يقول حتى كلمة واحدة سوى تكرار تعاطفه العميق مع الأطفال اليهود الذين تحت الهجوم في بلدة سديروت الإسرائيلية، وتم إنهاء الهجوم المخطط له بعناية، حتى يستطيع القول آنذاك إن الوقت قد حان للتطلع إلى الأمام وليس إلى الخلف، معتصمًا بالملاذ الذي عادة ما يركن إليه المجرمون.

بطبيعة الحال، كان ثمة ذرائع، ودائماً ما تكون. وكانت الذريعة المخبأة المعتادة التي عادة ما يتم استخراجها عند الحاجة هي "الأمن" -في هذه الحالة، صواريخ محلية الصنع تطلق من غزة. وكما هو الحال عادة، تفتقر هذه الذريعة إلى أي مصداقية. ففي العام 2008، عقدت هدنة بين إسرائيل و"حماس". وتقر الحكومة الإسرائيلية رسمياً بأن "حماس" قد راعتها بشكل كامل. ولم تطلق "حماس" ولو صاروخاً واحداً إلى أن خرقت إسرائيل الهدنة تحت غطاء الانتخابات الأميركية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، حين قامت بغزو غزة على أساس أسباب سخيفة، وقتلت ستة من أعضاء حركة "حماس". وقد تلقت الحكومة الإسرائيلية نصائح من كبار مسؤولي استخباراتها بأنه يمكن تجديد الهدنة من خلال تخفيف الحصار الإجرامي وإنهاء الهجمات العسكرية. لكن حكومة إيهود أولمرت، الذي يظن نفسه من الحمائم، رفضت هذه الخيارات، مفضلة اللجوء إلى ميزتها النسيبة الكبيرة في استخدام العنف: "عملية الرصاص المصبوب". ويعرض هذه الحقائق الأساسية مرة أخرى محلل السياسة الخارجية، جيروم سليتر، في العدد الأخير من مجلة "الأمن الدولي" الصادرة عن معهد التكنولوجيا في جامعة هارفارد.

وقام بتحليل نمط القصف في عملية "الرصاص المصبوب"، ابن غزة، راجي الصوراني، ناشط حقوق الإنسان واسع الاطلاع الذي يحظى بالاحترام على المستوى الدولي. وبين كيف أن القصف تركز على شمال القطاع، مستهدفاً المدنيين العزل في المناطق الأكثر كثافة سكانية بلا أي ذريعة عسكرية يمكن تصورها. وربما كان الهدف، كما يقول، هو دفع السكان المرتعبين إلى الجنوب بالقرب من الحدود المصرية. لكن الصامدين تمسكوا بثبات بأرضهم، على الرغم من الكم الهائل من الإرهاب الأميركي-الإسرائيلي.

وربما كان هناك هدف آخر أيضًا: الدفع بهم إلى ما وراء تلك الحدود. في الأيام الأولى للاستعمار الصهيوني، كان يقال إنه ليس للعرب سبب حقيقي ليكونوا في فلسطين، بل يمكنهم أن يكونوا سعيدين بالمقدار نفسه في مكان آخر، ويجب عليهم أن يرحلوا، وبتعبير أكثر تهذيباً "ترحيلهم"، كما يقترح الحمائميون. ويشكل هذا بالتأكيد قلقاً لمصر، وربما يكون سبباً في عدم فتح مصر الحدود بحرية للمدينيين، أو حتى للمواد التي تمس الحاجة إليها في القطاع.

يلاحظ الصوراني وغيره من المصادر المطلعة أن انضباط الصامدين يخفي تحته برميل بارود ربما ينفجر في أي وقت، بشكل غير متوقع، كما فعلت الانتفاضة الأولی في غزة في العام 1978، بعد أعوام من القمع الوحشي الذي لم يثر أي انتباه أو اهتمام.

كمثال واحد فقط من عدد لا يحصى من الحالات، قبل وقت قصير من اندلاع الانتفاضة، قُتلت فتاة فلسطينية، انتصار العطا، بالرصاص في باحة مدرسة على يد مقيم في مستوطنة يهودية قريبة. وكان هذا المستوطن واحداً من عدة آلاف من الإسرائيليين الذين جبلوا إلى غزة، في انتهاك للقانون الدولي، وبحماية حضور عسكري ضخم، واستولوا على الكثير من الأراضي والمياه الشحيحة أصلاً في القطاع، ليعيشوا "ببذخ في 22 مستوطنة في وسط 104 مليون فلسطيني من المعوزين"، كما وصف الجريمة المفكر الإسرائيلي آفي راز. وقد ألقي القبض على قاتل الطالبة، شمعون يفراح، ولكن سرعان ما أطلق سراحه بكفالة عندما قررت المحكمة أن "الجريمة ليست قاسية بما فيه الكفاية" لتستدعي احتجازه. وعلق القاضي بأن يفراح أراد تخويف الفتاة فقط بإطلاق رصاصة عليها في باحة المدرسة، ولم يقصد قتلها، وهكذا، فإن "هذه ليست حالة شخص مجرم يجب أن يعاقب، ويُردع، ويتعلم درساً من خلال سجنه". ثم حُكم على يفراح بعقوبة السجن لسبعة أشهر مع وقت التنفيذ، في حين شرع المستوطنون في الغناء والرقص في قاعة المحكمة، ثم ساد الصمت المعتاد. بعد كل شيء، هذا هو الروتين السائد.

هذا هو واقع الحال حقا. بينما أطلق سراح يفراح، ذكرت الصحف الإسرائيلية أن دورية تابعة للجيش أطلقت النار في ساحة مدرسة على أولاد تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة في مخيم للاجئين غرب الضفة، مما أسفر عن إصابة خمسة أطفال. وزعمت الدورية أنها أرادت "تخويفهم" فحسب. ولم تكن هناك أي اتهامات، ولم يحظ الحدث بأي اهتمام مرة أخرى. كان مجرد حلقة أخرى فقط من برنامج "الأمية كعقاب"، كما ذكرت الصحافة الإسرائيلية، بما في ذلك إغلاق المدارس، واستخدام قنابل الغاز، وضرب التلاميذ بأعقاب البنادق، ومنع وصول المساعدة الطبية للضحايا. أما خارج المدارس، فثمة حكم أكثر وحشية، ازداد عنفًا ودموية خلال الانتفاضة بأوامر من وزير الدفاع، إسحق رابين، الذي طالمة حظي بالإطراء بوصفه حمامة أخرى.

كان انطباعي المباشر، بعد بضعة أيام من الزيارة في غزة، هو الدهشة -ليس فقط من قدرة الناس على الاستمرار في الحياة، وإنما أيضاً من روح الحماسة والحيوية السائدة بين الشباب، وخاصة في الجامعة حيث قضيت الكثير من وقتي في مؤتمر دولي. لكن المرء يستطيع أن يلتقط هناك أيضاً علامات على إمكانية أن يصبح الضغط أكبر كثيراً من القدرة على تحمله. وتشير التقارير إلى وجود مشاعر إحباط متأججة لدى الشباب المدركين لحقيقة أن المستقبل لن يخبئ لهم أي شيء مضيء في ظل الاحتلال الأميركي-الإسرائيلي. ثمة مقدار من الضغط تستطيع أن تتحمله حيوانات محشورة في قفص، ثم قد يحدث الثوران الذي ربما يتخذ أشكالاً بشعة، بطريقة تقدم فرصة للمدافعين الإسرائيليين والغربيين عن إسرائيل لإعطاء أنفسهم الحق في إدانة هؤلاء الناس "المختلفين ثقافياً"، كما قال ميت رومني.

لغزة ملامح مجتمع نموذجي في العالم الثالث، حيث ثمة جيوب ثراء محاطة بفقر مدقع بشع. لكنها ليست "متخلفة" مع ذلك. إنها "متقدمة بطريقة مضاعفة"، وهي كذلك بطريقة بالغة المنهجية -باستعارة تعبير سارة روي- الأكاديمية البارزة المتخصصة في غزة. كان يمكن لقطاع غزة أن يصبح منطقة مزدهرة على ساحل البحر المتوسط، بزراعة غنية، وصناعة صيد أسماك مزدهرة، وشواطئ رائعة، وكما اكتشفت منذ عقد من الزمان، آفاق واسعة جيدة لاستثمار مخزونات الغاز الطبيعي الموجودة داخل مياهها الإقليمية.

وبالصدفة أو بغيرها، كان هذا عندما كثفت إسرائيل حصارها البحري، دافعة بقوارب الصيد نحو الشاطئ لتكون ضمن ثلاثة أميال أو أقل منه في هذه الأوقات.

كان قد تم إحباط كل الآفاق والفرص المحتملة في العام 1948، عندما ترتب على القطاع استيعاب طوفان من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا بدافع الرعب أو طُرودا بالقوة مما أصبح إسرائيل، والذين تم إبعادهم في بعض الحالات بعد أشهر من وقف إطلاق النار رسمياً.

وفي الواقع، ظلت عملية طردهم مستمرة حتى بعد أربع سنوات من إقرار الهدنة، كما ورد في صحيفة "هآرتس" في 25/12/2008، في دراسة مهمة أعدها بيني زيبر Beni Tziper عن تاريخ عسقلان الإسرائيلية حتى زمن الكنعانيين. في العام 1953، كما يقول، كان هناك "اعتقاد سائد بأن من الضروري تطهير المنطقة من العرب". وكان قد تم مسبقًا "تهويد" الاسم الأصلي، المجدل، ليصبح عسقلان، في ممارسة إسرائيلية نمطية.

كان ذلك في العام 1953، عندما لم يكن هناك أي لمحة من أي نوع إلى وجود ضرورة عسكرية. وكان تزيبر نفسه قد ولد في العام 1953. وبينما يسير في بقايا القطاع العربي القديم، فكر بأنه "من الصعب عليّ، من الصعب حقاً، إدراك أنه بينما كان والداي يحتفلان بمولدي، كان يجري تحميل أشخاص آخرين في الشاحنات وطردهم من ديارهم".

ثم وجَّهت غزوات إسرائيل في العام 1967 وما تلاها ضربات أخرى للفلسطينيين. وكانت الجرائم الفظيعة التي سبق ذكرها والتي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

ومن السهل رؤية الآثار والعلامات حتى في زيارة قصيرة. بينما كنت جالساً في فندق بالقرب من الشاطئ، كنت أسمع نيران المدافع الرشاشة وهي تنطلق من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطارد الصيادين من مياه غزة الإقليمية نحو الشاطئ، بحيث يجبرون على اصطياد السمك في المياه شديدة التلوث بسبب الرفض الأميركي الإسرائيلي السماح بإعادة بناء شبكات الصرف الصحي ومرافق الطاقة المدمَّرة.

وكانت اتفاقيات أوسلو قد أقرَّت خططاً لبناء اثنتين من محطات تحلية المياه، وهي ضرورة في هذه المنطقة القاحلة. وتم بناء واحدة، وهي منشأة متقدمة، في داخل إسرائيل. أما الثانية ففي خان يونس في جنوب قطاع غزة. وأوضح لي المهندس المسؤول عن محاولة الحصول على المياه الصالحة للشرب للسكان أنه تم تصميم هذه المنشأة بحيث لا تستطيع استخدام مياه البحر، وإنما يجب أن تعتمد على المياه الجوفية، وهي عملية أقل كلفة لكنها تستنزف المزيد من طبقة المياه الجوفية الضئيلة أصلاً، وتكفل حدوث مشاكل حادة في المستقبل. وحتى مع ذلك، يبقى الماء هنا محدوداً للغاية. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تهتم بشؤون اللاجئين (وإنما ليس بشؤون سكان غزة الآخرين) قد أصدرت مؤخراً تقريراً يحذر من أن الأضرار التي لحقت بطبقة المياه الجوفية قد تصبح قريباً "غير قابلة للإصلاح"، وأنه من دون اتخاذ إجراءات علاجية بسرعة، فإن غزة يمكن أن تصبح بحلول أيار (مايو) 2020 "مكاناً غير صالح للعيش".

تسمح إسرائيل بدخول الإسمنت لمشاريع (الأونروا)، وإنما ليس للغزيين المنخرطين في احتياجات إعادة الإعمار الضخمة. وتقبع المعدات الثقيلة المحدودة في معظمها خاملة متبطلة، لأن إسرائيل لا تسمح بدخول المواد اللازمة لإصلاحها. وكل هذا جزء من البرنامج العام الذي وصفه المسؤول الإسرائيلي دون فيسغلاس Dov Weisglass، أحد مستشاري رئيس الوزراء إيهود أولمرت، بعد فشل الفلسطينيين في اتباع الأوامر في انتخابات العام 2006، بقوله: "إن الفكرة هي إعاشة الفلسطينيين على نظام حمية غذائية، ولكن ليس إلى درجة جعلهم يموتون من الجوع". وليس هذا جيداً.

وفي الحقيقة، يجري تطبيق هذه الخطة بدقة. وقد قدمت سارة روي أدلة كثيرة على ذلك في دراستها العلمية. وأخيرًا، بعد عدة سنوات من الجهد، نجحت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "غيشا" Gisha في الحصول على حكم من المحكمة يأمر الحكومة بالإفراج عن سجلاتها التي تضم تفصيلات خطط نظام الحمية الغذائية، وكيف يتم تنفيذها. ويلخص الصحفي جوناثان كوك المقيم في إسرائيل هذه الخطط، كما يلي: "قدم مسؤولو الصحة حسابات للحد الأدنى لعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة لتجنب بسوء التغذية. ثم تُرجمت هذه الأرقام إلى أحمال شاحنات الغذاء التي كان يفترض أن تسمح إسرائيل بدخولها كل يوم... حيث 67 شاحنة في المتوسط فقط -أي أقل بكثير من نصف الحد الأدنى المطلوب- هي التي تدخل غزة يومياً، مقارنة بأكثر من 400 شاحنة كانت تدخل القطاع يومياً قبل أن يبدأ الحصار". وحتى هذا التقدير يبدو سخياً أكثر من اللازم، كما يقول مسؤولو الإغاثة في الأمم المتحدة.

كانت نتيجة فرض نظام الحمية الغذائية، كما يلاحظ الباحث في شؤون الشرق الأوسط، خوان كول، أن "حوالي 10 في المائة من الأطفال الفلسطينيين في غزة تحت سن 5 سنوات توقف نموهم بسبب سوء التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الإصابة بفقر الدم واسعة الانتشار، وهي تؤثر على أكثر من ثلثي الأطفال الرضع، وعلى 58.6 في المائة من طلبة المدارس، وأكثر من ثلث النساء الحوامل". ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تريدان ضمان أن لا يتوفر للغزيين أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة.

ويلاحظ راجي الصوراني أيضاً: "إن ما يجب أن يظل ماثلاً في البال هو أن الاحتلال والإغلاق المحكم يشكلان هجوماً مستمراً على الكرامة الإنسانية للشعب في غزة بشكل خاص، وكل الفلسطينيين بشكل عام. إنه امتهان منهجي، وإذلال، وعزل، وتجزئة للشعب الفلسطيني". وتؤكد هذا الاستنتاج العديد من المصادر الأخرى. ففي واحدة من المجلات الطبية الرائدة في العالم، مجلة لانسيت The Lancet، يصف طبيب زائر من جامعة ستانفورد هالَه ما شاهده، غزة بأنها "شيء أشبه بمختبر للتأكد من غياب الكرامة"، وهي حالة لها آثار "مدمرة" على عناصر العيش الجسدية، والعقلية، والاجتماعية. "إن المراقبة المستمرة من الجو، والعقاب الجماعي من خلال الحصار والعزل، واقتحام المنازل، واعتراض الاتصالات، والقيود المفروضة على الذين يحاولون السفر أو الزواج أو العمل، تجعل من الصعب أن يعيش المرء حياة كريمة في غزة". يجب تعليم العرب أن لا يرفعوا رؤوسهم.

كانت هناك آمال بأن حكومة مرسي الجديدة في مصر، الأقل عبودية لإسرائيل من ديكتاتورية مبارك المدعومة من الغرب، ستفتح معبر رفح، المنفذ الوحيد إلى الخارج لسكان غزة المحاصرين الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. وكان هناك فتح طفيف للمعبر، ولكن ليس كثيراً. وتكتب الصحفية ليلى الحداد أن إعادة فتح المعبر في ظل حكم مرسي "هي مجرد عودة إلى الوضع القائم في السنوات الماضية: يمكن للفلسطينيين الذين يحملون بطاقة هوية غزة الموافق عليها إسرائيليًا فقط استخدام معبر رفح"، وهو ما يعني استثناء عدد كبير من الفلسطينيين، بمن فيهم أسرة الحداد، حيث يمتلك أحد الزوجين فقط بطاقة هوية.

وبالإضافة إلى ذلك، كما تضيف الحداد، فإن "المعبر لا يؤدي إلى الضفة الغربية، كما لا يسمح بمرور البضائع التي يقتصر دخولها على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل وتخضع لحظر مواد البناء وسلع التصدير". ولا يغير معبر رفح المقيد من حقيقة أن "غزة ما تزال تحت الحصار البري والجوي الخانق، وتستمر في البقاء مغلقة ومعزولة عن أرصدة الفلسطينيين الثقافية والاقتصادية والأكاديمية في بقية (الأراضي المحتلة)، في انتهاك واضح لالتزامات الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بموجب اتفاقات أوسلو".

وتظهر آثار ذلك في القطاع بطريقة مؤلمة. في مستشفى خان يونس، يصف المدير، وهو أيضاً رئيس قسم الجراحة، بغضب كيف أن الأدوية الضرورية لتخفيف معاناة المرضى، وكذلك المعدات الجراحية البسيطة، مفقودة، مما يترك الأطباء والمرضى يتعذبون بلا حول ولا قوة. وتقدِّم القصص الشخصية الحية إضافة كبيرة إلى مشاعر الاشمئزاز العام التي يشعر بها المرء من فحش الاحتلال القاسي. ومن الأمثلة شهادة امرأة شابة أحبطها أن والدها، الذي كان ليفتخر بأنها أول امرأة في مخيم للاجئين تحصل على شهادة عليا، قد "وافته المنية بعد 6 أشهر من الصراع مع السرطان عن عمر ناهز 60 عاماً". وكان الاحتلال الإسرائيلي قد رفض منحه تصريحاً للذهاب إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج. وتقول عن ذلك: "كان عليَّ تعليق دراستي وعملي وحياتي، والبقاء عند سريره. كنا نجلس هناك جميعاً، بمن فينا أخي الطبيب وأختي الصيدلانية، عاجزين ويائسين ونحن نشاهد معاناته. وقد مات خلال الحصار اللاإنساني على قطاع غزة في صيف العام 2006 في ظل وجود فرص محدودة جداً لتلقي الرعاية الصحية. أعتقد أن الشعور بالعجز واليأس هو أكثر المشاعر التي يمكن أن يختبرها الإنسان فتكًا. إنه يقتل الروح ويكسر القلب. ربما يمكنك محاربة الاحتلال، لكنك لا تستطيع محاربة الشعور بأنك عاجز، بل إنك لا تستطيع حتى التخلص من هذا الشعور".

إذن، ثمة الاشمئزاز من فحش الموقف، مقروناً بالشعور بالذنب. وفي حدود قدرتنا أن نجلب هذه المعانة إلى نهاية، وأن نتيح للصامدين في غزة فرصة التمتع بحياة السلام والكرامة التي يستحقونها.



*نعوم تشومسكي Noam Chomsky: أستاذ لسانيات وفيلسوف أميركي، وعالم إدراكي وعالم في المنطق ومؤرخ وناقد وناشط سياسي. أستاذ اللسانيات والفلسفة في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا. كتب عن الحروب والسياسة ووسائل الإعلام، وله أكثر من 100 كتاب.

*نشر هذا المقال على موقع نعوم تشومسكي بعنوان "انطباعات غزة" Impressions of Gaza.