إعلام عبري: قرار الحكومة بشأن الأقصى سيوحد المسلمين

إعلام عبري: قرار الحكومة بشأن الأقصى سيوحد المسلمين
التاريخ
2/18/2024 11:23:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت من أن المسجد الأقصى سيوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر.
في تلك الأثناء، قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "اتخذ قرارا متوازنا يتيح حرية العبادة في إطار تقييدات أمنية".
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