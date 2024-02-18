حماس ترد على مزاعم الاحتلال حول اختفاء السنوار

MENAFN - Alghad Newspaper) زعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن“قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل للسنوار بعد فقدان الاتصال به”.



وادعى غالانت في تقييم للوضع في القيادة الجنوبية:“كتيبة خان يونس متفككة ولا تعمل ككيان عسكري بأي شكل من الأشكال”.



وأضاف:“حماس باقية مع هامش في معسكرات الوسط ومع كتيبة رفح وفي انهيار كامل عسكريا”، على حد قوله.



وأشار غالانت إلى أن“محطة” حماس في غزة“خارج الخدمة”، بمعنى أنه قد قطع الاتصال بهم.



وردا على غالانت قال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال: "إن السنوار ما زال يمارس مهامه قائدا لحماس وجميع قادة الحركة يتم اختيارهم عبر الانتخاب.



وأضاف نزال: "أن الحديث الإسرائيلي عن تفكيك قدرات المقاومة في غزة غير صحيح، معظم المقاومين يقاتلون في غزة ولا نعطي العدو معلومات مجانية.



وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يكذب كما يتنفس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يتنافس معه في الكذب.



وأكد نزال أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفرض الدولة الفلسطينية على إسرائيل لكنها لا تريد فعل ذلك.



وتابع: "نريد أن نصل إلى صفقة تبادل لكن نتنياهو يناور لكسب الوقت والضغط على حماس.



أما بشأن تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حماس قال نزال: "ان تصريحاته خاطئة في أجزاء منها".



وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة حوارية بعنوان“نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط”، ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، أمس السبت 17 فبراير/شباط 2024 إن“حركة حماس كانت من خارج الأغلبية المقبولة للشعب والسلطة الفلسطينية”، لافتا إلى رفضهم“التنازل عن دعم العنف والاعتراف بإسرائيل”.



وأضاف شكري“يجب أن يكون هناك محاسبة حول تمكين حماس في غزة، وتمويلها في القطاع لتعزيز الانقسام بين الحركة والتيار الرئيسي للكيانات الفلسطينية الأخرى صانعة السلام، سواء كانت السلطة أو منظمة التحرير”



وفي إطار المفاضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.



وأجبرت "إسرائيل"، التي قتلت وجرحت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، نحو مليون و300 ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.



وتعلن "إسرائيل" حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه“منطقة آمنة”.