70 شهيدا على الأقل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة



وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 70 فلسطينيا، وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بقصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على النصيرات والزوايدة ودير البلح.



وأضافت أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمالي القطاع.



كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.



وذكرت مصادر طبية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجرزة خلال 24 ساعة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.