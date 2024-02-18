الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس



وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة، شابا من مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين ومركباتهم، كما أغلقوا الحاجز الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية /حوسان/ غربي بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية في المنطقة على إغلاقها واعتدت بالضرب عليهم.



واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من /مسافر يطا/ جنوبي الخليل بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتفتيش منازلهم، واعتقلت قوات الاحتلال كذلك مواطنين من قرية /الجبعة/ جنوب غربي بيت لحم، وذلك أثناء رعيهما الأغنام في أرض قريبة من الحاجز العسكري الفاصل بين القرية وبلدة /صوريف/ شمالي الخليل.



وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي .