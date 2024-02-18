مسؤول أممي يحذر من وقوع مذبحة بسبب الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح

وقال غريفيث ،في تصريح له:" إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة، وقد تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل، على أعتاب الموت".



ودعا المسؤول الأممي لوقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون شروط، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك أساسا لخطوات حاسمة لا رجعة فيها باتجاه تحقيق حل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.



وتعتبر مدينة رفح، التي تبلغ مساحتها 63 كيلومترا مربعا، الأعلى كثافة سكانية في العالم اليوم، إذ يقيم بها مليون ونصف المليون فلسطيني نزح غالبيتهم إليها جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.



على الرغم من تحديدها كمنطقة آمنة، يخشى النازحون في المدينة من عدوان عسكري بري وشيك قد يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يواجهون فيه ظروفا مزرية وأوضاعا إنسانية كارثية وغير مسبوقة داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.