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وجب الحذر..

2/18/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الشأن الفلسطيني تحديدا، يمكن أن نختلف في كثير من التفاصيل مع عقل الدولة السياسي، تلك التفاصيل التي تتعلق بالرهان على أشخاص أو تفاصيل المقاربات الممكنة في التسوية السلمية "رحمها الله"، لكن بعد السابع من أكتوبر فإن موقف الدولة الأردنية كان تصعيديا إلى درجة مقلقة في حسابات الكلف السياسية التي يمكن للدولة أن تتحملها آجلا، كان خطاب الدولة المعلن وفي الخارج قبل الداخل على مسافة أمتار من إعلان حرب.
ومع ذلك – وهذا من المدهشات- تجد من يرى في موقف الأردن الرسمي قصورا لا يرتقي ومستوى أمنياته، وحين ندقق في الأمنيات نجدها تنتهي بأمنية سقوط الدولة! وهذه مفارقة موجعة لأن صاحب الأمنية الثورجي المقاوم يتقاطع مع بن غفير وباقي اليمين الإسرائيلي في ذلك.
هناك خطاب جديد يظهر، وهو ذكي وخبيث ويوظف تكنولوجيا الدفق المعلوماتي ووسائل التواصل في نقل "وحشد" رسائله المبطنة والتي تحمل "وستحمل أكثر" بذور فتن على أكثر من مستوى، وآخرها ربما مع دول الجوار، وتحديدا السعودية.
هناك خطاب "تفتيتي" يمشي على سكة خطة استراتيجية منظمة يقف وراءها عقل تنظيمي معتاد على "العمل السري" تحت الأرض، ولديه مهارات في سيكولوجيا الجماهير لدغدغتها في عواطفها وتأجيجها حين اللزوم، وشاشة الرادار لديه تستهدف الأردن لا غير، لذا وجب الحذر.
هذا الخطاب يخفي وراءه أجندات أكثر من مقلقة، تتعلق برؤية "هؤلاء" الشخصية لمفهوم الدولة الأردنية وتركيبها الذي لا يعجبهم من أصوله. والتركيز على الجذور والأصول.
أنا شخصيا ممن ينادون بالدولة، دولة المؤسسات والقانون، وسأبقى أنادي بها، لكن لا أقبل أن تكون فكرة الدولة "المؤسسية" حصان طروادة الذي يختبئ في جوفه أصحاب نظرية "الإحلال التوطيني" ورؤية الأردنيين كحالة طارئة على هذه الجغرافيا.
نعم، هذا الخطاب "الاستراتيجي" موجود وبدأنا نتلمسه في دواخل العالم الافتراضي وهو ينتشر كبقعة زيت تكبر وتتمدد، وخطورته قيمتها صفر لو كانت الأجواء غير ملبدة بالبارود، لكنه يكون صاعق تفجير محتمل في أجواء احتقان شديدة الانفجار.
صار الحديث دفاعا عن الدولة الأردنية أمام كل ما يحدث نوعا من "التسحيج"! والتهم المعلبة الجاهزة مركونة على الرف يتم قذفها في وجه كل من يتحدث خارج نمطية محددة ومؤطرة بخطابات ثورجية تريد تأجيج الشارع إلى أقصى حد ممكن، ويصبح الهجوم على الأردن "حالة نضالية" تستعيد تاريخا جرحه ما يزال مفتوحا عند نقطة خيبة تاريخية ليست بعيدة.
وقريبا، ربما نشهد تسريبات مضللة وقنابل دخانية مسمومة تتحدث عن علاقات الأردن بدول الجوار بهدف تأجيج الداخل "الأردني" والداخل في دول الجوار.
هي أذرع مفتوحة لخلق صدام داخلي يتزامن توقيته مع لحظة انفجار وشيكة في الضفة الغربية.
والمستفيد الأول – والأخير بالمناسبة- حكومة اليمين والتطرف في إسرائيل.

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