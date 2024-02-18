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حتى لا تتكرر الكوارث

2/18/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مع كل مرحلة صعبة من مراحل القضية الفلسطينية ومع كل نكبة سياسية أو عسكرية أو إنسانية مرت وتمر بها القضية، مفيد ألا ننسى مراحل سبقت لأنها كانت حجر الأساس للوضع المتردي الحالي.
لن نعود إلى أربعينيات القرن الماضي وما قبله رغم مافيها من أحداث مهمة، لكن يكفي أن نتوقف عند قرار القمة العربية عام 1964 بإنشاء منظمة التحرير، حيث كانت دون الفصائل الفلسطينية التي لم يكن معظمها قد ظهر أو انطلق، لكن جمال عبد الناصر جاء بالمنظمة يوم أن كان جيشه يقاتل في اليمن، لكنها بالنسبة له اداة لتوسيع نفوذه ومناكفة خصومه ومنهم الأردن الذي كان يحكم الضفة الغربية، وكان قائد المنظمة معنيا بالهجوم على الأردن أكثر من الهدف العام لقدومه، وكانت الغاية من المنظمة أن تكون أداة للنزاعات العربية وقفازا لجمال عبدالناصر في مواجهة دول عربية أولها الأردن.
وبعد ان ظهرت الفصائل بالتدريج وبعد هزيمة حزيران كان الأردن وكل الدول العربية في وضع سياسي وشعبي صعب، فجاءت المنظمة بشكلها الجديد إلى الأردن لمقاومة إسرائيل، لكن الوقت كان قصيرا قبل أن يكون الخطأ الأكبر بتحويل البوصلة من فلسطين إلى الأردن حيث أصبح الهدف "تحرير" الأردن من قيادته وأهله تحت شعار تحرير فلسطين، وكانت المرحلة استمرارا لخطأ التحول إلى اداة لدولة عربية ضد أخرى، وأيضا شهوة السلطة، دون أن يدرك من رفعوا شعارات " كل السلطة للمقاومة " في عمان أنهم يسعون لإقامة وطن بديل حتى قبل أن تتحدث إسرائيل عنه.
وتكررت الخطيئة في لبنان، وأصبح ممثلو القضية جزءا من صراعات لبنان الداخلية وجزءا من صراعات الدول في ساحة لبنان، وبقيت الدوامة بلا إنجاز حتى كانت سفينة الخروج من بيروت إلى تونس وغيرها، وتفكك الجسم العسكري لفتح وفصائل أخرى على ظهر تلك السفينة المتجهة إلى تونس وغيرها وتحولوا شيئا فشيئا إلى جسم سياسي انتهى به الأمر إلى الاعتراف بإسرائيل تحت لافتة إعلان إقامة الدولة الفلسطينية عام 1988.
وكانت خطوة إعلان الدولة مقدمة لما تم بعد ذلك من الدخول في مفاوضات، وكانت لدى ياسر عرفات عقدتان الأولى هي الأردن رغم فك الارتباط وقرار قمة الرباط، وعقدة فلسطينيي الداخل، عندما أصرت إسرائيل على أن يكون الوفد الفلسطيني من الداخل وليس من المنظمة، ورفضت أن يكون هناك وفد فلسطيني مستقل فكان الحل وفدا أردنيا فلسطينيا مشتركا، وقبل الأردن خدمة للفلسطينيين، لكن عقدة الأردن ووفد الداخل بقيت مسيطرة على قيادة المنظمة، فكانت مفاوضات أوسلو السرية طريقا للالتفاف على وفد الداخل والوفد المشترك مع الأردن، ودفعت القضية الفلسطينية ثمنا باهظا جديدا حتى يعترف الأميركان وإسرائيل بياسر عرفات والمنظمة، فكان اتفاق أوسلو الذي نراه اليوم والذي جاء بسلطة خدماتية وواجبها الأهم التنسيق الأمني مع إسرائيل وما تزال منذ توقيع اتفاق أوسلو إلى اليوم.
ولنتذكر أن أول اتفاق عربي مع إسرائيل بعد كامب ديفيد كان بين الفلسطينيين عبر "ممثلهم الشرعي والوحيد" منظمة التحرير وإسرائيل، وكانت أجزاء مهمة من تفاصيله ثمنا، قدمته المنظمة لإفشال فكرة الوفد الفلسطيني من الداخل والحصول على اعتراف أميركي إسرائيلي بها، وايضا للهروب من وفد مشترك مع الأردن قبل به الأردن خدمة للمنظمة وليس لأمر آخر.
مكانة قضية فلسطين والقدس لا تعني حصانة لأفعال من كانوا في كل مراحلها من الذهاب إلى مربعات سلبية أو أن يكونوا حطبا في نيران الخلافات العربية والإقليمية أو أن يذهبوا في مسارات نهايتها خطايا إستراتيجية تركت وما تزال آثارا على القضية الفلسطينية التي يكفيها عدوانية الاحتلال وتفاني حلفائه من الدول الكبرى في مساعدته في كل المجالات.
المرحلة اليوم من أصعب المراحل في تاريخ القضية الفلسطينية، وعنوانها إجرام صهيوني، وعنوانها الآخر انقسام فلسطيني محزن، فلم تستطع كل الدماء على أرض غزة أن تجمع فصائل الفلسطينيين في اجتماع لمواجهة الاحتلال.
نتمنى ألا نكون في مرحلة نتائجها وآثارها مثل كل مرحلة دفعت القضية الفلسطينية إلى الوراء عشرات السنين، وأن تكون هناك استفادة من دروس المراحل الكارثية التي كانت وصنعت الواقع الذي نراه.

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