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طوق النجاة !

2/18/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غبار هذه الحرب كتمت الأنفاس، وسدت الآفاق، وقطعت السبل، وشتت الرؤى والأفكار فأصبح الرأي ونقيضه متساويين في النتيجة والحصيلة، وقد ظلت معظم الأسئلة بلا أجوبه، والأسوأ من ذلك هو انسداد الفرصة أمام الموضوعية للإمساك بالحقيقة أو طرف الحقيقة !
حتى على المستوى الرسمي في أميركا وفي أوروبا تتبدل التصريحات وتتغير، وحتى في إسرائيل تدب الخلافات بين القيادات السياسية والعسكرية وفي جميع الأوساط، بحيث أصبح من العسير تشكيل رأي ثابت بشأن احتمالات الموقف ومآلاته، كل ذلك نتيجة حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني، ومضيها في مشاريعها الظاهرة والخفية للسيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة وتهويدها، وتدمير وتهجير أهلها، متحدية القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها ومؤسساتها .
ذلك جزء من الصورة الأوسع والأشمل عندما يتعلق الأمر بأصل الصراع القائم على مدى خمسة وسبعين عاما، تعرض خلالها الشعب الفلسطيني لكل أصناف الظلم والقهر والعدوان حتى إذا ما وقعت أحداث السابع من أكتوبر تبينت اتجاهات إسرائيل على مستوى القيادتين السياسية والعسكرية ولدى أغلبية عالية جدا من المجتمع الإسرائيلي، لإزالة غزة من الوجود وتهجير أهلها من جانب، وأهل الضفة الغربية من جانب آخر، وعدم القبول بأي حل من شأنه منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف .
الآن بإمكان الأردن أن يشرح موقفه بوضوح لكي يلتقط الجميع نقاط الحكمة والخبرة وبعد النظر في كيفية التعامل مع هذه الحالة الاستثنائية في مجمل الصراع، سواء في إطاره الثنائي الفلسطيني الإسرائيلي، أو إطاره الأوسع الصراع العربي الإسرائيلي، وفي الحالتين تظل علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية الأكثر قربا واتحادا وتفاعلا، فكانت كل المواقف التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قبل تلك الأحداث وبعدها مبنية على فكرة تعطيل وإبطال المشروع الإسرائيلي، وتحميله المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين في غزة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية الدفاع عن الشرعية الدولية، بل الدفاع عن النظام العالمي للدول، وصيانة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .
لا بد من إمعان النظر في طبيعة المحادثات التي أجراها جلالة الملك مع الرئيس الأميركي بايدن ومع إدارته، وتلك التي جرت مع قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، وعلى هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن من أجل فهم الأسلوب الذي ينتهجه جلالته في حشد موقف دولي مبني على مبدأ المسؤولية المشتركة عن الأمن والسلام والتعاون الدولي من ناحية، وعلى التدخل الفوري لوقف الحرب، وإدخال المساعدات وإعادة البناء، وإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من ناحية ثانية .
حتى في مسألة حجب الدعم المالي عن الأونروا ودعوة الدول التي قطعته بسبب اتهامات لا دليل على صحتها، فقد عرض هذا الأمر من زاوية إبطال محاولات إسرائيل القضاء على تلك المنظمة التي أنشئت في أعقاب النكبة الفلسطينية الأولى لأنها تمثل جانبا من تلك الحقوق وخاصة حق العودة، وتأمين ظروف إنسانية مناسبة من رعاية وصحة وتعليم وتشغيل .
لقد حدد جلالة الملك أهداف مهمته الحاسمة هذه بناء على تحليل دقيق للوضع الراهن، وما قد يسفر عنه من نتائج كارثية، وسبق أن سمع قادة العالم تحذيراته من كل ما يرونه ماثلا أمامهم والآن يرمي لهم طوق النجاة لكي يأخذوا رأيه وموقفه على محمل الجد، وإلا فإن تحذيراته من أن تمادي إسرائيل في جرائمها، وفي تحديها للقوانين الدولية، ولمحكمة العدل الدولية، وأن المزيد من التباطؤ أو التواطؤ قد يذهب بالجميع - مجبرين أو مختارين - إلى حرب إقليمية دولية، وإلى كارثة حقيقية، تخلق من هذا الصراع صراعات لا حصر لها !

MENAFN18022024000072011014ID1107868708

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