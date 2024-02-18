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حلول سياسية وبلطجة إسرائيلية

2/18/2024 11:23:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يستمع قادة الاحتلال الإسرائيلي لكل النداءات التي تطالبهم بوقف إطلاق النار، ولا يلتفتون للتحذيرات، والمخاوف من جرائم حرب جديدة يمكن أن تقع إذا ما واصلوا حربهم في رفح.
ربما يؤشر ذلك بشكل واضح جدا أن هدف الحرب على غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر هو التهجير القسري للغزيين، وكل ما تسوقه إسرائيل عن القضاء على حماس، واستعادة الأسرى، ليس الهدف الأساسي، والإستراتيجي لدولة الفصل العنصري، ولذلك تكثر السيناريوهات عن مستقبل غزة، وتمسك قادة الاحتلال بالسيطرة عليها، واندفاعهم للتوسع الاستيطاني بها، حتى أن هناك مخططات هندسية جاهزة لمستعمرات تطل على بحر غزة.
الموقف المصري الرسمي واضح ضد التهجير، وإن الضغط على سكان غزة الذين لاذوا إلى رفح كمكان آمن للجوء إلى الأراضي المصرية خط أحمر، وعدوان على الدولة، ولكن السؤال الذي يُناقش، ماذا لو أجبرت قوات الاحتلال الناس على اجتياز الحدود طلبا للنجاة بأرواحهم، ماذا ستفعل مصر، هل تمنع دخولهم، هل يمكن أن تراهم يقتلون، ولا تغيثهم؟
رغم استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، فإن الحديث بدأ يتصاعد عن الحل السياسي، وتسوق أميركا كلاما عن ضرورة الاعتراف بحل الدولتين، ويذهب النقاش إلى وجود خلية عمل عربية، دولية تبحث في التصور المستقبلي لشكل السلطة الفلسطينية، وقيادتها.
إذا كان المجتمع الدولي عاجزا عن فرض وقف لإطلاق النار، والأمم المتحدة لا تملك تطبيق ميثاقها الأساسي الذي ينص على وقف الحرب، وحفظ السلم الدولي، وإسرائيل تُجاهر علنا بالاستخفاف بأي صوت يطالب بوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، فكيف تريد أن تقنع الفلسطينيين، وتعدهم أن الحل السياسي قادم، والبلطجة الصهيونية مستمرة؟
قبل أكثر من 30 عاما كان اتفاق أوسلو، وبموجبه بدأت عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولكن قادة الاحتلال الذين يذهبون للتطرف كل يوم أكثر، داسوا هذه الاتفاقية بأقدامهم، ولم يعد لها على أرض الواقع أي مفعول، سوى سلطة هزيلة لا تمون على أحذيتها، وتنسيق أمني يساعد الاحتلال على السيطرة على الفلسطينيين.
ما بعد وقف الحرب على غزة، يبحث في مصير حماس، ومآلات السلطة الفلسطينية، وتحديدا مصير الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن سيخلفه، ومواصفات رئيس الحكومة المقبل، والحاجة لاستمرار أبو مازن بصفة مؤقتة لترتيب البيت، وبناء توافقات فلسطينية، إقليمية، دولية؟
قيل إن رئيس الحكومة الفلسطينية القادم حُسمت أوراقه، وجرى التوافق عليه، وما يتداول، ويتسرب أن السلطات الثلاث التي يفرض محمود عباس قبضته عليها، لن تستمر على هذا الوضع، فحركة فتح سيكون لها رئيس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيقودها شخص آخر، والسلطة الفلسطينية سيكون على رأسها زعيم جديد؟
أول الخاسرين لأوراقهم، ومصادر قوتهم في البيت الفلسطيني الذين كانوا أقرب لإسرائيل، والمجتمع الدولي، من قيادات أمنية، وسياسية، فاستطلاعات الرأي التي تشير إلى تنامي تيار واسع يؤيد الكفاح المسلح، وقناعته بفشل الحلول السياسية، لن يعطي ثقته لمن وضعوا بيضهم كله في سلة الحلول السياسية لعقود، واكتسبوا قوتهم من التعامل مع الاحتلال، والتماهي أحيانا مع أجندته.
لو افترضنا جدلا أن الولايات المتحدة الأميركية، وخلفها أوروبا تريد فعّلا حل الدولتين، لأن الحرب على غزة أثبتت أنه دون حل عادل لقضية فلسطين سيستمر الصراع، وستبقى منطقة الشرق الأوسط مشتعلة، ومضطربة، وأن الحلول العسكرية مهما فعلت، وتمادت في القتل لن تستأصل جذور المشكلة، واحتواء الصراع يكون بإدماج الجميع في تسوية كبرى، تمتد من إيران، ودول الخليج، وكل الدول التي تشهد اضطرابات، لو افترضنا أن هذه هي القناعات، والسيناريوهات هي التي استقرت، فمن سيغير قواعد اللعبة في إسرائيل التي يحكمها عنصران متطرفان يجدون سلطتهم في التوحش، والتوسع الاستيطاني، وفرضت هيمنتها على المنطقة، وتأديب من يحاول أن يخرج على سلطتها؟
مهما كانت ((الجزرة)) التي يضعها قادة العالم الغربي لإسرائيل حتى تقبل بمنطق الحلول السياسية، فإن كل التقديرات أنها لن تجد أذانا صاغية، وترحيبا.
مثلا؛ التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يتم ترويجه الآن كثمرة ممكنة إذا تم وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والموافقة على اقامة دولة فلسطينية، ولكن إسرائيل ما زالت مقتنعة أنها تستطيع أن تكسب، وتفرض التطبيع بقوتها، ومساندة أميركا، وسكوت المجتمع الدولي، وعدم معاقبتها، والنتيجة؛ إذاً لماذا تكترث بالحلول السياسية، وترى أنها ستقدم تنازلات إذا كانت تستطيع أن تفرض أجندتها عنوة، حتى لو كانت غارقة بدم أبرياء غزة، وتلاحقها كل جرائم الحرب، والإبادة؟

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