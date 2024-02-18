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بين آب وأيلول.. لم لا؟

2/18/2024 11:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بنشر ملصقات تعريفية وتوضيحية حول بعض مواد قانون الانتخابات الجديد وكذلك هدف الدولة الاصلاحي من القانون، الذي ستجري بموجبه انتخابات مجلس النواب العشرين المقبل.
يحمل القانون في طياته الكثير من المتغيرات الإصلاحية حيث تم بموجبه منح مقاعد للأحزاب السياسية بواقع 41 مقعدا من اصل 138 مقعدا هي مجموع عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، كما تم منح المرأة والشباب مكانة اكبر للتواجد بكثافة تحت قبة التشريع والمشاركة في عملية التحول الاصلاحي الحالية والتي لا يمكن إتمامها الا من خلال دمج الأحزاب في الحياة السياسية، ومنحها (الأحزاب) دورا فاعلا في التشريع والرقابة والمشاركة في الحكومات المستقبلية وفق برنامج واضح، ولاحقا تشكيل الحكومات في المرحلة المقبلة، وفق برنامج ورؤية تلك الاحزاب، بحيث يتم محاسبة الاحزاب على برامجها ومدى نجاحها في تنفيذ البرامج أو فشلها في ذلك.
لم تكن الحملة الدعائية الحالية التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب الوحيدة، إذ سبق للهيئة القيام بحملات مشابهة في اوقات سابقة تضمنت تعريف الناخبين بالقانون ومواده وابرز التطورات التي حدثت عليه، وتأتي الحملة التعريفية الحالية في السياق نفسه، بيد ان ما لفت النظر وخاصة المتابعين هو اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات النيابية الأمر الذي دفع الكثير للتساؤل عن موعد الانتخابات المتوقع والذي يمكن ان يكون في نهايات آب (اغسطس) او ايلول(سبتمبر) المقبلين.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة واثر ارتفاع نبرة التوقعات بموعد الانتخابات وزمانها، يذكر بأن جلالة الملك هو الذي يأمر بإجراء الانتخابات، والهيئة المستقلة تحدد موعدها، والموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة هو قبل شهر تشرين الثاني.
ما يريد المعايطة قوله ان الهيئة بدأت الاستعدادات بشكل كامل، وانجزت الكثير من القضايا المتعلقة بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة بهدف مواءمتها للانتخابات النيابية المقبلة، ويريد القول ان الموعد الدستوري لانتهاء مدة المجلس الحالي الذي يبدو للمتابع انه يمضي أيامه الأخيرة بالفعل؛ هو تشرين الثاني المقبل، وهو ما يتفق مع المواقيت الدستورية التي تنص على ضرورة اجراؤها الانتخابات خلال الأشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وذاك يعني ان الانتخابات وفقا لذلك يمكن اجراؤها بين آب وأيلول وتشرين الأول، والأرجح ان تجري بين شهري اب وأيلول، والمرجح اكثر اجراؤها في الثلث الأخير من آب المقبل.
الانتخابات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في إطارها العام تعتبر اصلاحية ومتقدمة، ومدى نجاح تلك التجربة والبناء عليها يتحدد وفق عوامل ثلاثة مهمة، العامل الاول هو قناعة عقل الدولة وكل الأطراف التي تشارك في وضع التصورات العميقة بأهمية الخطوة ودعمها، وعدم وضع عصي في دواليب الاصلاح، اما العامل الثاني وهو المواطن الذي يتحول عليه الاقتناع بالإصلاح قولا وفعلا ودعمه والذهاب للارتقاء به للأمام، وهذا لا يتحقق إلا عندما نؤمن جميعا ان الإصلاح حقيقي، وان طريق الدولة المدنية الحديثة لا يقوم إلا من خلال بوابة الإصلاح، والإصلاح المنشود يبدأ بالإصلاح السياسي ويمر بالإصلاح الاقتصادي والإداري والتعليمي والثقافي والاجتماعي.
اما الطرف الثالث الذي يتوجب عليه دعم الإصلاح فهم الاحزاب الذي تم منحهم مقاعد برلمانية بعدد 41 مقعدا مع امكانية حصول تلك الاحزاب على مقاعد في الدوائر المحلية، ويبدأ الدعم للإصلاح من قبل الاحزاب من خلال تشكيل احزاب برامجية وليست احزاب باسم الشخص الواحد، وتقديم برامج سياسية واقتصادية، فبحسب الهيئة المستقلة فانه يوجد 30 حزبا سياسيا، إضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس، وتضم الـ30 حزبا التي تم تأسيسها أو صوبت أوضاعها، قرابة 60 ألف عضوا، ودعم الإصلاح من قبل الاحزاب يأتي ايضا من خلال المشاركة في الانتخابات والوصول إلى البرلمان على أسس برامجية بهدف الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية في اوقات لاحقة.

MENAFN18022024000072011014ID1107868706

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