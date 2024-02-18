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المرايحة: نصف شبابنا عاطلون عن العمل.. والفقر يتخطى حاجز الـ23 %

2/18/2024 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- في وقت تعتبر فيه مناطق الأغوار سلة غذاء الأردن، والمناطق الأهم للقطاع الزراعي، إلى جانب كونها تحظى بأهمية إستراتيجية كمناطق حدودية، وذات بعد تاريخي، وفضاءات يمكن الاستثمار سياحيا فيها على نحو واسع، تفتقر هذه البلديات إلى الخدمات والمرافق والأسواق التي تؤهلها لأن تحظى بالأهمية، تحت ذرائع متعددة، كعجز الموازنات، وعدم الاهتمام بها، وانتشار البطالة، مع أن جزءا من العاملين فيها من العمالة الوافدة.
يفتح رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة في لواء الأغوار الشمالي، الباب للحديث عن واقع البلدية، التي تجتهد في ظل ظروف صعبة حاليا الى تعزيز عملها في المشاريع الاستثمارية، وجلب المستثمرين والمنظمات الدولية المانحة، والعمل على التنمية المحلية، لإيجاد فرص تشغيلية لأبناء المنطقة الذين يعانون من انتشار الفقر والبطالة، اذ يعتبر اللواء من المناطق الأشد فقرا.
ولفت المرايحة في حديثه لـ"الغد"، إلى أن البلدية استطاعت جلب مشاريع استثمارية، كانت تطمح للحصول عليها خلال الفترة الماضية من عمر المجلس البلدي. مؤكدا أن عدم وجود قطع أراض تابعة للبلدية، وعدم قدرتها على الاستملاك، يحول دون اقناع البلدية للجهات المانحة بإقامة مشاريع استثمارية فيها، ما يتسبب "بقلة المشاريع وترحيل ما يمكن الإعداد له وما نحتاجه منها للأعوام المقبلة، وحتى نتمكن من إقناع سلطة وادي الأردن بأن تحقق لنا هذه المشاريع، عن طريق استملاك أراض لها لإقامتها عليها".
وأضاف، أن البلدية بحاجة لمشاريع اقتصادية واستثمارية، ليتمكن أبناء المنطقة من الحصول على فرص عمل في ظل أوضاعهم المالية الصعبة، إذ تشكل نسبة البطالة بينهم 50 %.
وقال المرايحة إن البلدية ذات موقع مميز، وتتمتع بمزايا سياحية وتاريخية، الى جانب طبيعتها الجغرافية والزراعية، وكل هذه العوامل تمكن من الارتقاء بالحركة السياحية والاقتصادية والتاريخية، ما يتطلب مزيدا من الجهود التي تمكن البلدية من تقديم خدماتها للمجتمع المحلي.
وأكد أن ما تتمتع به البلدية من مزايا، يتطلب تطوير بنيتها التحتية التي تشهد ضغطا حاليا، وهذا بدوره سيوفر فرص عمل ما يحتم تنميتها، وتحقيق مزيد من فرص العمل لأبنائها، لافتا إلى أن نسبة الفقر في المنطقة تتعدى الـ23 %.
وأشار المرايحة الى أن التحديات في بلديات اللواء تتعمق، اذ شهدت أسعار الأراضي فيها ارتفاعا كبيرا في الأعوام الماضية، وقد تجاوز سعر الاراضي في بعض المناطق، المتعارف عليه في سوق أراضي المنطقة، إذ ارتفع أضعافا مضاعفة عما كان عليه الوضع سابقا، ما فرض علينا تحديات بالغة في ملف استملاك قطع أراض لتنفيذ بعض المشاريع.
وتطرق المرايحة، إلى أن هناك مشاريع يجري التخطيط لتنفيذها، لكنها تواجه مأزق توفير قطع أراض، كمشروع إنشاء مصنع للحمضيات، وآخر للتبريد، الى جانب مشروع إقامة صالة متعددة الأغراض، ومسابح آمنة، في سعي من البلدية إلى توجيه الراغبين بالسباحة إليه، للحد من حوادث الغرق التي تقع في قناة الملك عبدالله، والبرك الزراعية المكشوفة.
وقال إن اللجوء لأراضي خزينة الدولة في بعض المشاريع، يكون في بعض الأحيان بديلا في حال عدم قدرة البلدية شراء أو استملاك قطع أراض، لافتا إلى أن هذا البديل يواجه عقبات أيضا، تتعلق بإيجاد الأرض المناسبة لطبيعة المشروع المنوي تنفيذه، فضلا عن بطء الإجراءات وتعقيداتها، وصولا إلى تخصيص أراض تابعة للخزينة بهدف تنفيذ المشاريع.
ويرى المرايحة، أن الخروج من مأزق عدم توفر أراض لتنفيذ مشاريع خدمية أو تنموية، يكمن بتخصيص بند ضمن موازنة المجالس، لغايات الاستملاك، وهو الأمر الذي يجب أن يسبقه زيادة في موازنة المجالس. مبينا أن مشكلة عدم وجود قطع أراض، قد يتأزم في ظل استمرار التوسع العمراني وارتفاع أسعار الأراضي في اللواء كما أسلفت.
وقال المرايحة، إن ميزانية البلدية للعام الحالي والتي ما تزال قيد التوقيع، قد بلغت مليونا و900 ألف دينار، في المقابل تقدر نسبة العجز في البلدية بمليون ونصف مليون دينار، أما الحساب المكشوف فيصل مقداره إلى مليون و200 ألف دينار.
وطالب الجهات المعنية بالعمل على رفد البلدية بمزيد من عمال الوطن، مشيرا إلى أن عدد عمال الوطن حاليا، لا يكفي لتغطية مناطق البلدية ذات الكثافة السكانية المتزايدة، إذ يبلغ عدد سكان بلدية شرحبيل بن حسنة 45 ألفا، إلى جانب 6 آلاف لاجئ سوري، و7 آلاف وافد مصري، بالإضافة للعمالة الأخرى من جنسيات مختلفة، تعمل في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الموسم السياحي بات يشكل عبئا على البلدية، في ما تعانيه من نقص في الخدمات وقلة الموارد، وهذا بدوره يضطر عمال وطن وسائقين للعمل فترتين متواصلتين، مضاعفين تغطيتهم للمناطق التي تحتاج للعمل في ظل نقص الموظفين والعمال، ما يرهقهم ويؤثر سلبا على مستوى أدائهم في العمل.
وأكد المرايحة، أن الوضع البيئي في منطقتي وادي الريان والكريمة حاليا جيد، لكننا نواجه معضلة امتلاك الكابسات، والتي تتطلب صيانة مستمرة، وعمليا فقد أضحت هذه الكابسات ذات قدرة ضعيفة على مواصلة العمل، فيما يعمل في البلدية فقط 60 عامل وطن و4 سائقين لآلياتها، ما يصعب تقديم الخدمة للسكان.
وأشار المرايحة، إلى أن كابساتين بحاجة إلى صيانة دائمة، ما يشكل عبئا على الموازنة، بالإضافة إلى أن هناك مناطق لا تستطيع الكابسة دخولها لضيق شوارعها، وبالتالي فإن البلدية بحاجة لقلاب مناسب لإزالة النفايات من حاويات المناطق الضيقة، داعيا قاطني البلدية للمحافظة على النظافة، لتسهيل عمل عمال الوطن.
وأضاف أن البلدية بحاجة إلى (باكو لودر) لفتح العبارات والأودية، والتي يصعب وصول آليات البلدية إليها، مشيرا إلى أن البلدية تضطر لاستئجار معدات بكلف مالية ترهق ميزانيتها، خصوصا في الشتاء، إذ تبلغ كلفة استئجار آلية كهذه 30 دينارا للساعة الواحدة، وأحيانا يصل مبلغ استئجارها لمئات الدنانير، بخاصة أن طبيعة مناطق البلدية وعرة وجبلية.
ولفت إلى ضعف الإيرادات الذاتية والتحصيلات، إذ يفترض أن تكون أعلى بكثير من الدعم الحكومي، بينما يذهب نحو 30 % من الموازنة رواتب للموظفين، مشيرا الى ضعف قدرة البلدية على تحصيل أموالها، وقد مضى عليها سنوات عديدة.
وأكد أن البلدية بدأت تنفيذ خطة إصلاح مالي وإداري للارتقاء بعملها، كما تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بتحصيل الأموال المترتبة على المواطنين، في مسعى منها لتحسين الوضع المتردي للبلدية ومناطقها، وتقديم الخدمات.
وتتصدر النظافة في منطقتي الكريمة ووادي الريان وتنظيم الوسط التجاري وتحسين الإنارة، أبرز قضايا البلدية التي تتعامل معها حاليا، كما أن حل مشكلة الوسط التجاري والبسطات العشوائية، بات مرتبطا بتوسعة الشارع الرئيس في المنطقة.
وقال إن البلدية، تعاني من نقص في المشاريع الاستثمارية برغم جمال وطبيعة المنطقة، ووجود متنزه شرحبيل بن حسنة، والذي ينشط السياحة الداخلية، لكن رفض وزارة الزراعة التعاون مع البلدية في العمل على استثمار المكان، حال دون قدرتهم على زيادة دخل البلدية وتوفير مكان مناسب للسياح، إذ يضطر المتنزهون للجلوس على جوانب الطرقات، ما يرفع من نسبة حوادث السير وحوادث الغرق في المنطقة.
وأشار إلى أن البلدية تعتزم إطلاق مشاريع، منها: الحسبة المركزية المشتركة بينها وبين بلدية طبقة فحل، إلى جانب مصنع أسمدة، لافتا إلى حاجة المنطقة لهذه المشاريع، فالمنطقة زراعية وتشكل نسبة زراعة الحمضيات فيها حوالي 90 %.
وأكد أهمية تنفيذ المشاريع وخصوصا المتنزه، إذ سيسهم بحل مشكلتي الفقر والبطالة في اللواء، وهما يؤمنان للأهالي بيع منتجاتهم اليدوية والزراعية، ويتيحان فتح أكشاك صغيرة لبيع المشروبات الساخنة.

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