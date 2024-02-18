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الكرك: أشجار الشوارع من مشهد جمالي إلى تلوث بصري

2/18/2024 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك– على الرغم من الجمال الذي تمنحه الأشجار التي تنتشر بكثافة على أرصفة شوارع محافظة الكرك وبأعداد كبيرة، غير أن ثمة شكاوى عديدة من سكان المحافظة بشأن نقص الرعاية الممنوحة لهذه الأشجار وعشوائية زراعتها، خصوصا أشجار الزيتون والزينة، ما يتسبب بتلوث بصري ومشاكل للمشاة والمركبات وسالكي هذه الطرق عموما.
وغالبا ما تتم زراعة الأشجار على الأرصفة وخارج أسوار المنازل، ما يؤدي بعد سنوات من زراعتها وإهمال رعايتها، إلى تحول هذه الأشجار إلى معيقات للحركة، وتحجب الرؤيا عن السائقين والمشاة، ناهيك عن أثرها الكبير في تراكم كميات كبيرة من النفايات الناتجة عنها كالأغصان المكسورة على الأرصفة في الشتاء.
ويطالب السكان بلديات المحافظة بالعمل على رعاية هذه الأشجار والاهتمام بها، حرصا على جمالية الأمكنة المتواجدة فيها هذه الأشجار، وعلى نظافة الشوارع والأرصفة.
وتزداد مشكلة أشجار الشوارع في موسم نضوج ثمار الزيتون، حيث تتساقط تلك الثمار على الأرصفة والشوارع، وتتسبب بمشاكل كثيرة، إضافة إلى أن غياب الاهتمام بها من قبل زرّاعها يؤدي إلى تراكم النفايات في محيط الشجرة، مع غياب التقليم والتشذيب الدائمين.
وفي هذا الصدد، قال أحمد المحادين من سكان مدينة الكرك، إن العديد من شوارع المدينة تنتشر فيها أعداد كبيرة من الأشجار التي زرعت في أوقات سابقة من قبل مواطنين أمام منازلهم أو أمام المؤسسات الرسمية أو على أطراف الشوارع، مثل الأشجار الحرجية الكبيرة، لكنها بعد مضي سنوات أصبحت تعاني من الإهمال، وبدأت تتسبب بإلحاق الأذى بالمواطنين جراء النفايات الناتجة عنها، وحجبها للرؤية عن السائقين والمشاة، وخصوصا تلك القريبة من الأرض، مطالبا بالعمل على الاهتمام بها في مختلف الشوارع والأحياء وجعلها جميلة ونظيفة.
وبين المحادين أن أعدادا من تلك الأشجار هي أشجار زيتون، وتعاني كثيرا من الإهمال، وتتراكم فيها النفايات وبقايا الأغصان فترات طويلة، فضلا عن تساقط ثمارها في موسم القطاف على الأرض والشوارع، مع ما يسببه ذلك من مشاكل طوال الوقت، مؤكدا أهمية توجية البلديات للمواطنين بالعناية بالأشجار أو تغريم كل شخص يقوم بزراعة شجرة ولا يعتني بها.
بدورها، رأت الخبيرة الزراعية عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المهندسة كرم قسوس، أن هناك أعدادا كبيرة من الأشجار، خصوصا الحرجية منها، توجد على جوانب الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية في الكرك، وهي في غالبيتها في حال مزرية بسبب إهمالها وعدم الاهتمام بها، لاسيما من قبل المواطنين الذين زرعوها خارج أسوار منازلهم، مشيرة إلى أن كوادر مديريات الزراعة لا تعتني إلا بالأشجار الحرجية الكبيرة التي زرعت على الطرقات الرئيسية فقط.
وأشارت إلى أن كميات كبيرة من الأشجار، خصوصا الزيتون، تنتشر في شوارع المحافظة وهي مهملة بشكل محزن، وتتسبب بتراكم نفاياتها، وقد تنقل أحيانا الأمراض الخاصة بها إلى أشجار أخرى، في ظل غياب الرعاية الدائمة، خصوصا التقليم والرش وغيرها من أشكال العناية بالأشجار المهمة والضرورية.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن كوادر البلدية تعمل طوال الوقت على إزالة بقايا الأشجار المزروعة على جوانب الطرق والشوارع، خصوصا تلك التي تتساقط منها الأوراق والأغصان لأسباب عديدة وتسبب مشاكل للمواطنين والمركبات والمشاة، لافتا إلى أن هناك العديد من الأشجار التي يقوم المواطنون بزراعتها ويهملونها.
وبين المعايطة أن البلدية تأمل من المواطنين مساعدتها على الرعاية والاهتمام بأشجارهم خصوصا الموجودة خارج الأسوار؛ لأنها مع الوقت تصبح مشكلة، لافتا إلى أن البلدية ومن خلال قسم المشاتل، تقوم بإزالة كل الأشجار التالفة، واستبدالها بأشجار جديدة من مشتل البلدية من الأشجار دائمة الخضرة، ولا تتسبب بتراكم النفايات حولها.
بدوره، قال عضو المجلس البلدي من منطقة الشهابية ناصر الشمايلة إن كوادر البلدية تقوم بشكل دائم بإزالة بقايا الأشجار التالفة وأغصانها الساقطة على جوانب الطرق، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من الأشجار التي تتم العناية بها لتمنح المنطقة مشهدا جماليا دائما، والحيلولة دون إعاقتها لحركة السير والمشاة.

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