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اتفاقيات المنح بعجلون.. بارقة أمل لانتشال أسر من الفقر والبطالة

2/18/2024 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- على محدودية الأعداد المستفيدة منها، تبقى منح المشاريع المقدمة من عدة جهات داعمة هي الفرصة وبارقة الأمل لانتشال أسر من الفقر والبطالة، عبر توفير مبالغ مالية لأفراد وسيدات وأرباب أسر لإنشاء مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل، بحيث حقق الكثير من المستفيدين من هذه المشاريع التي تتنوع في مجالات التصنيع الغذائي والنباتي والمشاريع السياحية الصغيرة وغيرها قصص نجاح لافتة.
وتؤكد الجهات المانحة والراعية أن الهدف من الاتفاقيات هو تقديم المنح للبدء بتنفيذ مشاريع ريادية لإيجاد مصادر دخل للمستفيدين وأسرهم، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية كافية ومتخصصة على المهارات الحياتية وريادة الأعمال.
وثمنت إحدى السيدات المستفيدات من مشاريع الدعم عنود القادري، جهود بلدية عجلون الهادفة إلى خلق فرص عمل للسيدات عبر التشبيك مع الجهات المانحة والداعمة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة حقيقية لها لبدء مشروعها الخاص وتحقيق مصدر دخل لأسرتها، بخاصة أن نسبة البطالة بين الخريجات من الشابات في المحافظة، باتت تتجاوز الـ 40 %، ما يتطلب وجود مثل هذه الاتفاقيات والمنح والبرامج التدريبية.
وتقول الناشطة الاجتماعية منى بني نصر، إن الكثير من السيدات والفتيات في المحافظة تمكن من تحقيق قصص نجاح متنوعة، تمثلت بتأسيس مشاريع رائدة خاصة بهن، بحيث استطعن تطويرها، وتمكن عبرها من إعالة أنفسهن وأسرهن، مشيرة إلى أن بعضهن يعملن على صناعة وبيع المواد الغذائية بأنفسهن أو عبر الجمعيات، فيما استطاع بعضهن تحويل أجزاء من المنازل إلى مطاعم ريفية تقدم أكلات شعبية، بحيث باتت تلك المشاريع التي تخصص جلسات ريفية، وتقدم فيها وجبات غذائية من المنتجات المحلية "البلدية"، تلقى رواجا وإقبالا من الزبائن، وتدر دخلا جيدا.
ويؤكد الناشط هاشم سليمان القضاة، أن العديد من الشباب والفتيات في المحافظة، اندفعوا نحو تحسين أوضاعهم، عن طريق الحصول على التدريب في المشاريع السياحية والتصنيع الغذائي، مستفيدين من البيئة العجلونية السياحية والزراعية المنتجة لمحاصيل، والتي يمكن أن تستثمر في التصنيع الغذائي على نحو جيد، ما حقق لهم فرص عمل كريمة ومجدية.
وكانت بلدية عجلون الكبرى وقعت الأسبوع الماضي مع مركز تطوير الأعمال - BDC - في القرية الحضرية اتفاقية لتمكين خمس سيدات اقتصاديا، عبر دعمهن بمنح لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وتأتي الاتفاقيات ضمن برنامج "تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالتعاون مع مركز تطوير الاعمال .
وأكد رئيس مركز تطوير الأعمال غالب حجازي، أهمية هذه الاتفاقيات في تمكين النساء اقتصادياً وتعزيز مشاركتهن في التنمية المحلية، لافتا إلى أن المركز ملتزم بتقديم الدعم والخدمات اللازمة للمرأة لضمان نجاحها في تأسيس مشاريعها .
وأكد نائب محافظ عجلون د. هاشم العبداللات، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه البلديات باعتبارها مؤسسات خدمية تنموية، ذات تماس مباشر مع كافة القطاعات، بخاصة في مجال توفير وإقامة مشاريع تسهم بتشغيل الأيدي العاملة بما يسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن هذه المنح تأتي لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أن البلدية ستعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها، والالتزام بمد جسور التعاون مع كافة الجهات الداعمة للمرأة ولأبناء المجتمع المحلي.
ويقول رئيس جمعية جبل عجلون الخيرية محمد السالم، إن الجمعية قدمت سابقا دعما لزهاء 20 مشروعا منزليا إنتاجيا للسيدات، حيث وفرت معدات للمطابخ بمبلغ 32 ألف دينار، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لتشجيع السيدات على تطوير أعمالهن لإعالة أسرهن.
وفي تجارب قائمة، تؤكد السيدة أم أحمد أنها باتت تحقق نجاحا لافتا في مشروعها الذي أنشأته بمنزلها، ويشتمل على تقديم وجبات الإفطار المحلية مع خبز "الطابون" البلدي، لافتة إلى أن كثيرا من الزبائن باتوا يأتون من مختلف المحافظات لتناول الوجبات مع أسرهم، مشيرة إلى أن المشروع بات يوفر دخلا جيدا للأسرة، كما أنها توظف معها عددا من الفتيات لمساعدتها.
وتقول وعد الزغول إن العديد من الفتيات استفدن من برامج معهد التدريب والشركة الوطنية ضمن مشروع "التشغيل الذاتي"، وكذلك مشروع لجان الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي "جهد"، عبر الانخراط في دورات تدريبية في التصنيع الغذائي لتمكين وتدريب سيدات المجتمع المحلي وإكسابهن مهارات في تصنيع المخللات وإنشاء مشاريعهن الخاصة، بما يعود عليهن بالنفع والفائدة الاقتصادية.
من جهته، يؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أهمية هذه المنح لتنفيذ مثل هذه المشاريع لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر والبطالة، عبر توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في هذه المشاريع، مشيدا بجهود الجهات الداعمة لإقامة ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة، ومنها مؤسستا "جيدكو" ونهر الأردن.

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