بيريرا يكثف الجرعات الفنية

(MENAFN
- Al Watan) يعاود الشباب، اليوم، تحضيراته بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة يومين، عقب الانتصار على ضمك الجمعة الماضي، والتي منحهم إياها مدربه البرتغالي، فيتور بيريرا، وسيدشن الليث استعداداته لمواجهة النصر الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبينت مصادر أن بيريرا سيعمل على زيادة الجرعات التكتيكية، حتى يتشرب لاعبوه الطريقة الجديدة التي يعتمد عليها، خصوصًا في الضغط الهجومي، وتنويع اللعب، إضافة إلى كيفية التغطية الدفاعية من قبل لاعبي الوسط والظهيرين المتقدمين، في ظل اللعب بـ3 مدافعين ثابتين.
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