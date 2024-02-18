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بيريرا يكثف الجرعات الفنية

2/18/2024 11:20:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاود الشباب، اليوم، تحضيراته بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة يومين، عقب الانتصار على ضمك الجمعة الماضي، والتي منحهم إياها مدربه البرتغالي، فيتور بيريرا، وسيدشن الليث استعداداته لمواجهة النصر الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبينت مصادر أن بيريرا سيعمل على زيادة الجرعات التكتيكية، حتى يتشرب لاعبوه الطريقة الجديدة التي يعتمد عليها، خصوصًا في الضغط الهجومي، وتنويع اللعب، إضافة إلى كيفية التغطية الدفاعية من قبل لاعبي الوسط والظهيرين المتقدمين، في ظل اللعب بـ3 مدافعين ثابتين.

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