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التعاون يستعد للأخدود بالتصحيح

2/18/2024 11:20:30 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح التعاون ملف مواجهة الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل مدربه البرازيلي شوماسكا على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة أبها الماضية، فارضًا على لاعبيه تدريبات لياقية وفنية، ومطبقًا عددًا من الجمل التكتيكية المختلفة، فيما واصل الثنائي سعد الناصر، ومعاذ فقيهي برنامجيهما العلاجيين من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

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