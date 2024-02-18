التعاون يستعد للأخدود بالتصحيح

التعاون يستعد للأخدود بالتصحيح
التاريخ
2/18/2024 11:20:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) فتح التعاون ملف مواجهة الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل مدربه البرازيلي شوماسكا على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة أبها الماضية، فارضًا على لاعبيه تدريبات لياقية وفنية، ومطبقًا عددًا من الجمل التكتيكية المختلفة، فيما واصل الثنائي سعد الناصر، ومعاذ فقيهي برنامجيهما العلاجيين من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.
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