الاتحاد فاق - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/18/2024 11:20:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الاتحاد صحوته وتغلب على ضيفه الرياض 2 /صفر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ، في ختام الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين واصل الاتحاد صحوته بعد التوقف، وكسب مواجهة ضيفه الرياض 2/صفر، سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله ((12، 90 +7))، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، وظل الرياض على 19 نقطة في المركز الـ15.
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