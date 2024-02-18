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شاطئ الشقيق.. تشوهات وصيانة غائبة

2/18/2024 11:18:11 PM

(MENAFN- Al Watan) يعاني كورنيش شاطئ الشقيق الجنوبي من التشوهات البصرية التي تنتشر في أرجائه فضلًا عن تلف المسطحات الخضراء وأجزاء من ((الانتر لوك)) في ممراته وعدم تهيئته بالشكل المطلوب وغابت عنه يد التطوير والتأهيل ليكون واجهة بحرية نموذجية، بينما أوضحت بلدية مركز الشقيق لـ((الوطن)) أنها عملت على تطوير الواجهة البحرية وإعداد الدراسات اللازمة التي من شأنها رفع مستوى الخدمات للمتنزهين والزوار مع مراعاة الميز النسبية التي تميز شاطئ الشقيق لتمتعها بالشواطئ الرملية الجاذبة، مشيرة إلى أنه تم الرفع بمشاريع الصيانة وهي الآن في مرحلة الترسية.
واستغرب عدد من الأهالي والزوار لـ ((الوطن)) من ظهور الكورنيش بهذا المشهد من سوء المسطحات الخضراء التي أصبحت أقرب إلى التشوه البصري في أغلب الأماكن بل تكاد معدومة وأصبحت ترابية خاصة في مواقع ألعاب الأطفال، وأوضحوا أن السياج الحاجز على البحر ظهر عليه الصدأ، وكذلك أماكن الجلسات أغلبها تالفة وأجزاء من الانترلوك في ممرات الشاطئ تلفت وتسبب خطورة لمرتاديه، وأشاروا إلى أن الواجهة البحرية تحتاج إلى تطوير وتأهيل بشكل دائم كما حصل في شاطئ بيش وواجهة عسير البحرية خصوصًا أن شواطئ الشقيق بها تنوع كبير من حيث الواجهات والشواطئ الرملية ولابد من حلول تقوم بها الأمانة من أجل التطوير والصيانة التي تأخرت كثيرًا.

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