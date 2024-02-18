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تساقط الشعر هل تكون الفياجرا الحل

2/18/2024 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن تداول نُشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو الموجهة للنساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر أو بطء نموه، والتي تنصح باستخدام الدواء الشهير لعلاج ضعف الانتصاب ((الفياجرا)) مع الشامبو الخاص بهن. وذلك عن طريق طحن حبات الفياجرا ومزجها بالشامبو واستعمالها أكثر من مرة في الأسبوع، بهدف الحدّ من تساقط الشعر وزيادة نموّه.
وللمعلومات حول فعالية ذلك، أوضح الأستاذ المشارك بقسم الصيدلانيات، في كلية الصيدلة بجامعة جازان أسامة مدخلي: أنه يمكن للباحثين أن يجدوا استخدامات جديدة ((خارج التسمية)) للأدوية الموجودة، وهي استخدامات ليست جزءًا من الموافقة الأصلية للدواء، ولكن يتطلب بحثًا دقيقًا وتجارب سريرية لتأكيد الفعالية والأمان.
‏أكد مدخلي أن فكرة سحق الأقراص مثل السيلدينافيل وخلطها مع الزيوت أو الشامبوهات لتحفيز نمو الشعر ليس لها سند علمي لعدة أسباب:
الخلط مع الشامبو والزيوت
أولا: طريقة الإيصال غير المناسبة: حيث تم تصميم أدوية مثل السيلدينافيل ليتم تناولها عن طريق الفم أو عن طريق الوريد لضمان استقلابها بشكل صحيح من قبل الجسم، وقد يؤدي سحقها وخلطها مع الزيوت إلى منتج غير فعال، حيث قد لا يتم امتصاص العنصر النشط بشكل صحيح من خلال فروة الرأس.
ثانيا: مخاوف تتعلق بالسلامة: يمكن أن يكون للأدوية آثار جانبية وتفاعلات مع أدوية أخرى، واستخدامها دون وصفة طبية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر غير متوقعة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر السيلدينافيل على ضغط الدم وهو ليس آمنًا للجميع، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض قلبية معينة أو أولئك الذين يتناولون أدوية النترات.
ثالثا: نقص الأدلة: لا يوجد دليل سريري على أن السيلدينافيل أو أدوية الضعف الجنسي الأخرى، عند تطبيقها موضعيًا، يمكن أن تعزز نمو الشعر أو تمنع تساقط الشعر وما يتداول عن الموضوع عبارة عن دراسات مبدئية تحتاج للكثير من التجارب لإثبات فعاليتها. غالبًا ما تفتقر ادعاءات نمو الشعر في مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحقق العلمي ويجب النظر إليها بحذر والتأكد من كل ما يعرض فيها.
رابعا: الموافقة التنظيمية: يتم تنظيم الأدوية بشكل صارم؛ إن أي تطبيق جديد لدواء موجود، خاصة بالنسبة لحالة مثل تساقط الشعر، يتطلب بحثًا شاملًا وتجارب سريرية للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية مثل هيئة الغذاء والدواء.
الفياجرا ونمو الشعر
‏أوضح مدخلي أن هناك أدوية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء مثل مينوكسيديل (موضعي) وفيناسترايد (عن طريق الفم) والتي أثبتت فعاليتها في علاج تساقط الشعر، وتعمل هذه الأدوية من خلال آليات مختلفة، حيث يحفز المينوكسيديل بصيلات الشعر ويحسن تدفق الدم، بينما يثبط فيناسترايد إنتاج داي هدروتستوسترون (Dihydrotestosterone)، وهو هرمون يمكن أن يقلص بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر.
وفيما يخص الدراسات التي تُشير لاستخدام الفياجرا في علاج تساقط الشعر أو زيادة نموّه، أبان مدخلي بوجود عدد من الدراسات لعلّ أشهرها هي دراسة كورية أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة ((Biochemical and Biophysical Research Communications))، والتي أثبتت أن السيلدينافيل الذي يعمل على تثبيط الفوسفودايستريس اي 5 (Phosphodiesterase-5)، قام بتحفيز الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر وذلك بتحفيز عاملين هما: عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، وعامل النمو المشتق من الصفائح الدموية.
وهذان العاملان لهما دور كبير في تعزيز نمو الشعر، ودراسة أخرى قامت بمقارنة السلدينافيل مع المينوكسيديل ووجدت الدراسة نموا ملحوظا للشعر وكثافته ولكن بدرجة أقل من المينوكسديل.
الأدوية المعتمدة
ينصح مدخلي أنه في حال الرغبة في استعمال علاجات لنمو الشعر أو منع تساقطه، فمن الضروري الاعتماد على الأساليب والأدوية المبنية على الأدلة والمعتمدة من قبل متخصصي الرعاية الصحية، ونوّه بأنه لا يُنصح بالعلاج الذاتي باستخدام الأدوية المطحونة في الزيوت وقد يكون خطيرًا. ويجب استشارة الطبيب المختص لمعرفة خيارات العلاج الآمنة والفعالة للمخاوف المتعلقة بالشعر.
استخدامات أخرى
أضاف: ((بصرف النظر عن استخدامه المعروف لعلاج ضعف الانتصاب، فإن ((السيلدينافيل)) ((المعروف باسمه التجاري الفياجرا، تمت الموافقة عليه أيضًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي)). وهذه حالة خطيرة تتميز بارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي تغذي الرئتين، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس، والدوخة، والتعب، في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، يعمل السيلدينافيل عن طريق استرخاء الأوعية الدموية في الرئتين، مما يسمح بتدفق الدم بسهولة أكبر. ‏وبيّن مدخلي أن الأبحاث حول الاستخدامات المحتملة الأخرى للسيلدينافيل تشمل دراسات عن أمراض القلب، وظاهرة رينود (وهي حالة تؤثر على تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم)، وحتى داء المرتفعات، ومع ذلك، فإن هذه الاستخدامات غير معترف بها على نطاق واسع دون مزيد من الأدلة وموافقة هيئة الغذاء والدواء.

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