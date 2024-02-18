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الجهل بالنظام يغلق دعاوى سب وشتم

2/18/2024 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب جهل العديد من أصحاب دعاوى ((السب والشتم)) بالنظام إلى خسارة دعاوهم، وانتهاء الحكم فيها بـ((صرف النظر))، بينما تواترت العديد من الأحكام القضائية التي تأسس فيها الحكم على مخالفة المدعي بالحق الخاص قرار المحكمة العليا الذي ينص على أنه في حال لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة حينها بالتعزير.
حق عام
بحسب المحامي علي بن فارس الزهراني، فإن قرار المحكمة العليا رقم 7/م لعام 1435 نص على أنه ((إذا لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بالتعزير))، مشيرا إلى أن التعزير في الأصل حق عام تطالب به النيابة العامة. أما المتضرر فالأصل أن تكون مطالبته في حقه الخاص فيما يجبر ضرره به، إذ إنه لا وجه للمدعي بالحق الخاص أن يطالب مباشرة بالتعزير قبل أن يكون قد طلب الحد أو القصاص أو العوض، ولم ينل ما طلب، وذلك باعتبار أن المدعي بالحق الخاص لن يجبر ضرره غالبا تعزير المدعي عليه.
تعزير المدعى
لفت الزهراني إلى أن للمدعي بالحق الخاص، لغير المتداخل مع الحق الخاص، إقامة دعواه بما يجبر ضرره تسييرًا وليس تخييرًا. وفي حال لم يُحكم له بما طالب به، فحينها يمكنه المطالبة بالتعزير. وللمثال على ذلك، أوضح المحامي الزهراني أنه لو أقام المدعي دعواه ضد المدعي عليه، التي يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المعنوي بـ5 آلاف ريال جراء ما بدر من المدعى عليه من سب وشتم تجاهه، فرفضت الدائرة دعوى المدعي، لعدم ثبوت الضرر على الرغم من ثبوت السب والشتم، حينها يمكن للمدعي إقامة دعوى يطالب فيها بتعزير المدعى عليه جراء ما بدر منه، وهنا يتضح أن التعزير لا يأتي ابتداءً، وإنما يقدم عليه التعويض. ونبه الزهراني بأن طلبات التعويض في هذه الدعاوى تكون من اختصاص المحاكم العامة، وليس المحاكم الجزائية.
من قرار المحكمة العليا
- إذا لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بالتعزير.
- التعزير في الأصل حق عام تطالب به النيابة العامة.
- لا وجه للمدعي بالحق الخاص أن يطالب مباشرة بالتعزير.
- لن يجبر ضرر المدعي بالحق الخاص تعزير المدعي عليه.

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