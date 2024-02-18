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دراجات الرياض وجدة الأكثر مخالفات والباحة صفر

2/18/2024 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت منطقة الباحة في فبراير الحالي، وللشهر الثاني على التوالي، خلوها من مخالفات الدراجات الآلية، بينما تصدرت منطقة الرياض بضبط 1057 دراجة مخالفة، تلتها جدة بـ678. وجرى خلال الشهر ضبط 2753 دراجة مخالفة حسب ما أكدته إدارة المرور.
مخالفات
الرياض
1057
جدة
678
المدينة المنورة
451
القصيم
287
الشرقية
70
مكة المكرمة
66
حائل
33
جازان
30
الطائف
24
نجران
22
تبوك
10
الحدود الشمالية
10
عسير
6
الجوف
5
القريات
4
الباحة
0
المجموع 2753

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