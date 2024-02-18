شعبان الأكثر لزيارة الروضة

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- Al Watan) احتل شهر شعبان العام الماضي أكثر الشهور إصدارا لتصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، بـ 287.185 تصريحا للذكور و202.056 للإناث، فيما أوضحت شؤون المسجد النبوي أن الزيارة للرجال تنقسم لفترتين الأولى من 11 صباحا إلى صلاة العشاء، والثانية من 12ونصف صباحا إلى صلاة الفجر، أما زيارة النساء الفترة الأولى من بعد صلاة الفجر إلى 11 صباحا، والثانية من بعد العشاء إلى 12 منتصف الليل. وتصدر الذكور تصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، إذ بلغ إجمالي عدد التصاريح خلال عام 2023 نحو 2.627.832 زائر، بينما سجل إجمالي عدد تصاريح الإناث 1.950.177 زائرة.
التصاريح حسب الأشهر ((ذكور وإناث))
- محرم
183.575
150.603
- صفر
220.737
151.460
- ربيع الاول
209.131
142.009
- ربيع الثاني
232.491
159.530
- جماد أول
271.533
193.300
- جماد ثاني
272.433
205.941
- رجب
278.617
208.349
- شعبان
287.185
202.056
- رمضان
189.625
154.517
- شوال
237.673
153.603
- ذو القعدة
133.966
114.193
- ذو الحجة
110.866
114.616
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