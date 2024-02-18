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شعبان الأكثر لزيارة الروضة

2/18/2024 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) احتل شهر شعبان العام الماضي أكثر الشهور إصدارا لتصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، بـ 287.185 تصريحا للذكور و202.056 للإناث، فيما أوضحت شؤون المسجد النبوي أن الزيارة للرجال تنقسم لفترتين الأولى من 11 صباحا إلى صلاة العشاء، والثانية من 12ونصف صباحا إلى صلاة الفجر، أما زيارة النساء الفترة الأولى من بعد صلاة الفجر إلى 11 صباحا، والثانية من بعد العشاء إلى 12 منتصف الليل. وتصدر الذكور تصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، إذ بلغ إجمالي عدد التصاريح خلال عام 2023 نحو 2.627.832 زائر، بينما سجل إجمالي عدد تصاريح الإناث 1.950.177 زائرة.
التصاريح حسب الأشهر ((ذكور وإناث))
- محرم
183.575
150.603
- صفر
220.737
151.460
- ربيع الاول
209.131
142.009
- ربيع الثاني
232.491
159.530
- جماد أول
271.533
193.300
- جماد ثاني
272.433
205.941
- رجب
278.617
208.349
- شعبان
287.185
202.056
- رمضان
189.625
154.517
- شوال
237.673
153.603
- ذو القعدة
133.966
114.193
- ذو الحجة
110.866
114.616

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