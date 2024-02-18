مرحلة جديدة تجهز نيمار

(MENAFN
- Al Watan) بدأ نجم الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا، مرحلة جديدة من التأهيل استعدادا للعودة إلى الملاعب، في النادي، إضافة إلى أحد المراكز الرياضية الخاصة في الرياض، تحت إشراف الجهاز الطبي للهلال، وبينت المصادر أن اللاعب يتقدم بشكل ملحوظ في برنامجه التأهيلي.
ويغيب نيمار عن صفوف الهلال، منذ أكتوبر الماضي، بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
وشارك راقص السامبا بقميص الهلال في 5 مباريات فقط، بعد انضمامه قادما من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري.
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