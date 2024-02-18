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مرحلة جديدة تجهز نيمار

2/18/2024 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ نجم الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا، مرحلة جديدة من التأهيل استعدادا للعودة إلى الملاعب، في النادي، إضافة إلى أحد المراكز الرياضية الخاصة في الرياض، تحت إشراف الجهاز الطبي للهلال، وبينت المصادر أن اللاعب يتقدم بشكل ملحوظ في برنامجه التأهيلي.
ويغيب نيمار عن صفوف الهلال، منذ أكتوبر الماضي، بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
وشارك راقص السامبا بقميص الهلال في 5 مباريات فقط، بعد انضمامه قادما من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري.

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