Monday, 19 February 2024 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجبلين يخشى فورة الفيصلي

2/18/2024 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الجبلين إلى تقليص الفارق بينه وبين متصدر دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يواجه بملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ضيفه الفيصلي المتطلع إلى مواصلة انتصاراته المتتالية وزحفه نحو مقدمة الترتيب ومراكز الصعود، في افتتاح الجولة الـ22 للدوري، ويخوض البني اللقاء وفي رصيده 39 نقطة ثانيا، ويملك العنابي 37 نقطة في المركز الخامس.
ويأمل العدالة السادس بـ36 نقطة في استعادة توازنه، حينما يستضيف النجمة العاشر الذي يملك 29 نقطة.
وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية يتقابل العين الـ15 برصيد 19 نقطة، والقيصومة الأخير بـ13 نقطة.

MENAFN18022024000089011017ID1107868670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث