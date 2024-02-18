الجبلين يخشى فورة الفيصلي

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الجبلين إلى تقليص الفارق بينه وبين متصدر دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يواجه بملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ضيفه الفيصلي المتطلع إلى مواصلة انتصاراته المتتالية وزحفه نحو مقدمة الترتيب ومراكز الصعود، في افتتاح الجولة الـ22 للدوري، ويخوض البني اللقاء وفي رصيده 39 نقطة ثانيا، ويملك العنابي 37 نقطة في المركز الخامس.
ويأمل العدالة السادس بـ36 نقطة في استعادة توازنه، حينما يستضيف النجمة العاشر الذي يملك 29 نقطة.
وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية يتقابل العين الـ15 برصيد 19 نقطة، والقيصومة الأخير بـ13 نقطة.
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